Los vecinos de Aloy Salas, en el Parlamento europeo: "Denunciamos la vulneración de las expectativas legítimas de cientos de familias"

"Venimos a denunciar no sólo una mala gestión administrativa, sino también una vulneración de las expectativas legítimas de cientos de familias europeas y un uso posible indebido de fondos Next Generation". Así han mostrado la indignación por la situación del conjunto de viviendas en Zaragoza en el barrio de Aloy Sala los miembros del colectivo vecinal que este jueves han intervenido ante la comisión de peticiones ciudadanas del Parlamento Europeo. Los vecinos han señalado que 504 de las 722 viviendas del complejo, seleccionadas para su rehabilitación con fondos europeos, quedaron excluidas del proyecto final "y se desconoce en qué gastó el dinero" el Ayuntamiento de Zaragoza.

El secretario de la asociación, Santos Gil, ha lamentado ante los eurodiputados que la tercera fase del proyecto "fue utilizada, presuntamente, como un mero cebo para engrosar el presupuesto y solicitar una subvención europea mucho mayor". Para la entidad esto supone "una burla y un menosprecio inaceptables", según ha denunciado. "Los vecinos cumplimos con todos los requisitos exigidos por la convocatoria de los fondos Next Generation y asumimos los gastos derivados, memoria, proyecto, libro de edificio, asambleas... Sin embargo, de la noche a la mañana, la Oficina de Barrio, que informaba sobre la rehabilitación, cerró y el 70% de las viviendas 504 de 722, la tercera fase, fueron excluidas y la única razón que explicaron fue no hay dinero, pero el Estado ha tenido que devolver 60.000 millones de euros", ha explicado.

Los vecinos llevan varios años intentando garantizar fondos europeos para emprender las reformas que necesitan las viviendas, envejecidas, sin ascensores y de mala calidad constructiva. "Hemos acudido a nuestras instituciones locales, al Justicia de Aragón, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Hacienda y a la Comisión de Control Presupuestario de este parlamento. Pero nadie ha respondido. La falta de transparencia es total. Ante este muro de silencio, hemos tenido que acudir a la Fiscalía Europea, que ha incoado expediente por posible fraude y malversación de los fondos europeos", ha denuncido.

Para mantener este último trámite se ha reclamado más información tras la ratificación de la denuncia. "La Justicia Penal Europea lo está investigando y solicitamos que esta comisión de peticiones no cierre el caso. El dinero salió de Bruselas, pero no todo llegó a las calles de nuestro barrio", ha solicitado.

Además han reclamado que se asignen "nuevos fondos específicos actualizados a los precios reales de mercado para cubrir todas las viviendas excluidas y la regeneración urbana del barrio" y que estos fondos "sean gestionados por un administrador independiente".

De hecho, gran parte del enorme malestar generado por esta falta de fondos se debe a que el propio Ayuntamiento de Zaragoza, que inicialmente publicitó la llegada de fondos para implicar a todo el grupo de viviendas Aloy Sala, impone "la obligación de mantener uniformidad en las obras de rehabilitación", impidiendo a los vecinos (aunque hayan sido excluidos de la participación en los fondos) la posibilidad de realizar la citada rehabilitación recurriendo a materiales o sistemas alternativos de aislamiento más económicos.

Por su parte, la eurodiputada socialista Rosa Serrano ha recordado que la vivienda es un pilar esencial del modelo social europeo y que las políticas de rehabilitación "deben traducirse en mejoras reales para la ciudadanía". En este sentido, ha advertido de que no se puede permitir que proyectos financiados con a los fondos europeos de Next Generation EU queden en promesas electorales incumplidas, especialmente cuando están destinados a combatir la pobreza energética, mejorar la accesibilidad y reforzar la cohesión social en nuestros barrios.

Por el momento, la votación parlamentaria ha quedado empate y por lo tanto el caso queda pendiente de que se pronuncie la propia Comisión. Mientras la Fiscalía europea también seguirá con el proceso.