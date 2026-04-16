Zaragoza pondrá en marcha un sistema para dar prioridad semafórica al bus: las cuatro intersecciones elegidas para la primera prueba

Llegan con la intención de agilizar el tráfico y conseguir que el servicio de autobús sea más eficiente, más óptimo, más rápido y mucho más puntual. La prioridad semafórica va a llegar a Zaragoza para tratar de poner solución a uno de los principales problemas del bus, su impuntualidad. Para ello, el ayuntamiento va a invertir 1,7 millones en el desarrollo de la tecnología necesaria que permita conectar a los vehículos en tiempo real con los semáforos para que detecten su llegada y pasen del rojo al verde.

Según los pliegos, las primeras pruebas serán simulacioner, pruebas teóricas en un ordenador para ver que el material es complatible. Para que seal lo más reales posibles, se harán basadas en el tráfico de cuatro intersecciones, entre las que destaca la plaza Paraíso por el volumen de tráfico que soporta a diario y porque en este mismo punto ya tiene prioridad el tranvía. También se testará en el cruce de María Zambrano con Pablo Ruiz Picasso, en el de Ronda de Boltaña y Majas de Goya (Parque Goya) y, por último, entre la avenida de los Estudiantes y Dieciséis de Julio (Santa Isabel).

Se trata de un proyecto específico y pionero en España cuya tecnología hay que adecuar a las necesidades de la ciudad, por lo que su implantación no va a ser rápida. De hecho, habrá que esperar cerca de cuatro años para que este sistema llegue al centenar de intersecciones que tiene previsto el equipo de Movilidad.

Un autobús parado en un semáforo en rojo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El transporte público es la alternativa más eficiente junto con la movilidad activa y sostenible para desplazarse por la ciudad. Tal y como se argumenta en los pliegos, la experiencia con el tranvía ha demostrado que la prioridad semafórica contribuye a la regularidad y puntualidad del servicio, favoreciendo el trasvase modal. Es por ello, por lo que el Gobierno de Natalia Chueca ha optado ampliar al autobús la prioridad semafórica con el propósito de mejorar la calidad del servicio, la mejor manera para seguir fomentando el uso del transporte público. No obstante, no hay que olvidar que mientras que el tranvía tiene una única vía, los buses se mueven en entornos urbanos muy cambiantes, de ahí la complejidad del proyecto.

Objetivos

El objetivo principal de la implantación de un sistema de prioridad semafórica inteligente es mejorar la regularidad del bus, optimizando su cumplimiento horario y reduciendo las variaciones en los tiempos de paso, de manera que el servicio sería más fiable y atractivo para moverse, sobre todo en líneas de alta demanda o en tramos con elevado nivel de congestión.

Por ello, se plantea instalar estos semáforos en los puntos de la red donde se generan sistemáticamente retrasos, habitualmente asociados a intersecciones semaforizadas o zonas de elevada densidad de tráfico. En estos puntos, la pérdida de tiempo acumulada puede provocar la desorganización de los intervalos de paso, generando convoyes, huecos entre vehículos y, en definitiva, un deterioro en la calidad percibida del servicio.

En definitiva, la priorización semafórica se va a implantar para aumentar la velocidad media del autobús en tramos críticos sin comprometer la seguridad vial, disminuir la variabilidad de los tiempos de viaje, mejorar la regularidad del servicio, reducir el tiempo perdido en paradas semafóricas, especialmente en corredores prioritarios, favorecer la puntualidad en los horarios de paso por paradas clave, contribuir a una mayor eficiencia energética y sostenibilidad del transporte público e incrementar la satisfacción de las personas usuarias al mejorar la fiabilidad del sistema.

Lo que se tiene que desarrollar ahora es la tecnología y el algoritmo para que los buses y los semáforos estén conectados en tiempo real y se va a hacer a través de dos sistemas. Por un lado, el autobús -con gps-, se conectará con unas balizas de tipo ferroviario -como las del tranvía- ubicadas principalmente en la calzada; y, por otro lado, gracias a los sistemas denominados V2X (vehicle-to-Everthing) se podrá conocer la ubicación de los autobuses respecto al semáforo, que conocerá la posición del vehículo, la velocidad a la que se mueve, su nivel de ocupación o si lleva retraso respecto al horario previsto.

Esta información será esencial para que los semáforos puedan estar en verde en el momento en el que llegue el bus a la intersección, evitando que tenga que parar. Además, este sistema permitirá que la información que se ofrezca a los usuarios sea mucho más precisa y exacta.

Las fases de su implantación

En cuanto a la implantación de la priorización semafórica, en la primera fase se definirán los requerimientos técnicos del sistema de prioridad, la elaboración de un algoritmo programado, la definición de los parámetros de programación de la prioridad del autobús, el diseño del sistema V2X conectado al regulador semafórico, entre otros. Además, tendrá que ser compatible con el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de la contrata del bus, así como con la Aplicación de Control de Tráfico municipal.

En la segunda se ejecutará la prueba piloto en cuatro intersecciones de la ciudad mediante el uso de la tecnología híbrida V2X + balizas, así como la integración e implantación de los datos que permitan parametrizar y ajustar todos los dispositivos utilizados en el sistema. Esto permitirá ajustar el algoritmo en la ejecución de un caso real.

Ya en la tercera, la empresa que desarrolle la tecnología pondría los equipos instalados a disposición del consistorio para la prueba piloto, así como su mantenimiento correctivo y preventivo durante dieciocho meses. Y en la cuarta se implementaría de forma definitiva el sistema de prioridad del bus sobre 100 intersecciones de la ciudad y en la totalidad de la flota, con los equipos embarcados necesarios.