El espacio gourmet de más de 100 años que visitó el equipo de 'La Ahorcada' en Zaragoza: "Nos hace especial ilusión abriros nuestras puertas"

La cuenta atrás para la llegada de La Ahorcada ya ha comenzado. El nuevo thriller sobrenatural dirigido por el cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata ultima su desembarco en las pantallas y empieza a generar expectación en la ciudad, donde buena parte del proyecto se vive también como una apuesta por el talento aragonés. La presentación de la película reunió en Zaragoza a parte de su elenco y equipo técnico en una jornada marcada por el ambiente de estreno y la atención de seguidores y curiosos.

Tras ese acto, varios de sus protagonistas celebraron de cierta manera el lanzamiento de este largometraje en un encuentro celebrado en Montal, uno de los espacios gastronómicos más reconocibles de la capital aragonesa. Situado en pleno Casco Histórico, junto a la plaza de San Felipe y la calle Torre Nueva, el establecimiento se ha convertido con el paso del tiempo en una referencia de la vida social zaragozana y en un escaparate del producto gourmet y la cocina tradicional actualizada.

Desde el propio local compartieron imágenes de la visita en sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo. “Zaragoza se convierte en escenario del mejor cine con la presentación de La Ahorcada, el nuevo thriller sobrenatural dirigido por el cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata”, señalaron. También subrayaron “el orgullo de recibir a parte del equipo de la película en un encuentro muy especial”.

En la reunión estuvieron presentes nombres conocidos del reparto y de la producción como Amaia Salamanca, Eduardo Noriega, Norma Ruiz, Cosette Silguero, el productor Raúl García Medrano y la guionista Mayte Navales, además del propio Lamata. La cita sirvió para dar visibilidad a una película llamada a ser uno de los títulos aragoneses más comentados de los próximos meses.

Un espacio gastronómico centenario

El restaurante elegido para la celebración no es casual. Fundado en 1919, Montal supera ya el siglo de historia y mantiene su condición de negocio familiar. Su propuesta combina restaurante, tienda gourmet, bodega y espacios para eventos dentro de un edificio histórico rehabilitado, lo que le ha permitido conservar una imagen vinculada tanto a la tradición como a la modernidad.

Ese carácter simbólico encaja con una producción que busca proyectar la imagen de Zaragoza más allá de sus fronteras. En el mensaje difundido tras la visita, el establecimiento aseguraba que seguirá “apoyando el cine aragonés, la creatividad y todo aquello que hace grande a nuestra tierra”.

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Con el estreno cada vez más próximo, La Ahorcada encara ahora su recta final promocional. La presencia de parte del equipo en un enclave centenario de la ciudad refuerza la conexión local de una película que aspira a convertir el suspense y el terror en protagonistas de la próxima cartelera.