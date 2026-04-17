¿Por qué hay gente disfrazada hoy en Zaragoza? Esta es la razón por la que se pueden ver pingüinos de colores en las calles
Con una gymkana, juegos y mucha música, una de las facultades de Zaragoza organiza una jornada festiva para celebrar el "Patrón", un momento clave para los estudiantes
Hoy, en algunas calles de Zaragoza, los viandantes se han encontrado con una escena de lo más llamativa y fuera de lo común. Grupos de jóvenes disfrazados con temáticas muy variadas han irrumpido en el día a día de la ciudad, sin dejar indiferente a nadie y acaparando todas las miradas. Entre los disfraces más curiosos destacaban pingüinos de diferentes colores, aunque no han sido los únicos: también se han podido ver atuendos extravagantes, originales y llenos de humor que han despertado la sorpresa y la sonrisa de quienes pasaban por allí.
Ante este inusual espectáculo, muchos se preguntaban qué estaba ocurriendo realmente. La respuesta no es otra que la celebración de la tradicional fiesta de la promoción de este año de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
¿Qué se celebra?
Los disfraces no son lo único que los estudiantes preparan para este día del “Patrón”. Según su cuenta oficial de Instagram, toda diversión es poca para una jornada tan especial, por lo que han organizado una amplia variedad de actividades pensadas para que nadie se quede sin participar. Entre ellas destacan una gymkana, juegos de mesa y distintos juegos y dinámicas que prometen entretenimiento durante toda la jornada.
La celebración tiene lugar hoy, de 8:00 a 18:00 horas, en el propio recinto de la Facultad de Veterinaria, que se convierte por un día en el epicentro de la diversión y la convivencia entre estudiantes. Así, la fiesta no solo se vive en las calles, sino también dentro de la facultad, donde la música, las risas y el buen ambiente acompañan a una promoción que celebra un momento único antes de cerrar esta etapa universitaria.
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