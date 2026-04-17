Natalia Chueca impide atender a los inmigrantes en los barrios y concentra los trámites de la regularización en la plaza del Pilar

El Gobierno de Natalia Chueca lleva dos días denunciando el "colapso" que está generando en la casa consistorial zaragozana el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por Pedro Sánchez. La imagen de las largas filas de ayer se ha vuelto a repetir este viernes, donde muchos han sido los que se han acercado hasta el ayuntamiento para solicitar su empadronamiento o cualquier documento de los servicios sociales que acredite su situación de vulnerabilidad. Son dos de los requisitos que necesitan para acceder al proceso.

La concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, criticó ayer a las puertas del consistorio el "caos" que esta medida estaba creando en los servicios municipales por la falta de planificación y de información previa del Gobierno de Sánchez. Sin embargo, lo que no explicó es que desde el Gobierno del PP en Zaragoza se había dado una instrucción para que las juntas municipales -hasta 15 en toda la ciudad- derivaran todos los casos a la casa consistorial. Es decir, que lo que hasta ahora hacían de forma rutinaria y con normalidad, ahora debe hacerse únicamente en la ventanilla de la plaza del Pilar.

Circular enviada a las juntas de distrito. / SERVICIO ESPECIAL

Según la instrucción, "todo lo relacionado con las instancias/peticiones de regularización de inmigrantes debe realizarse en la plaza del Pilar". Añaden en ese correo encabezado por la palabra "urgente" en su asunto: "Derivad a todas personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación en la plaza del Pilar". Esa circular se completa con una recomendación. "Si tenéis fila, entiendo que lo más sencilla será salir y exponerlo en voz alta (no uno a uno).

"Nos hemos visto desbordados, por sorpresa, por cientos y cientos de personas inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y sobre todo un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto y que desde el ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación y ninguna información por parte del Gobierno de España", decía esta mañana la alcaldesa en la inauguración de la ampliación del albergue municipal.

Fuentes del Gobierno de Chueca explican que esta medida se ha adoptado ante las dudas jurídicas que despierta el proceso y para "evitar el colapso en las juntas de distrito". Señalan que en la casa consistorial se ha habilitado una ventanilla para que las personas migrantes puedan solicitar su documentación, mientras que el resto de funcionarios continúan con el resto de trámites.

"En las juntas de distrito no hay personal suficiente para poder aplicar esta duplicidad del servicio, por lo que se ha decidido centralizarlo en la plaza del Pilar", insisten, lo que ha motivado las largas filas.

Hall del Ayuntamiento de Zaragoza, este viernes, según ZeC. / Zec

Por otro lado, desde Zaragoza en Común (ZeC) han denunciado que "la entrada al hall del ayuntamiento está más vacía que cualquier día, con sillas vacías mientras tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos". Aseguran que la orden dada por el Gobierno municipal "va a suponer una fuerte sobrecarga y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización".

También desde el PSOE han mostrado su malestar. Como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda", ha criticado el socialista Paco Galán.

Es cierto que el propio personal municipal ha calificado la situación como "caos". Y es que, a pesar de que hace tres meses que se sabía que este proceso iba a iniciarse, no se han previsto refuerzos, según denuncian desde CCOO.