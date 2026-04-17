Las obras del Portillo en Zaragoza 'crecen': las excavadoras llegan a la glorieta de los Zagríes

Las obras de reurbanización del Portillo en Zaragoza siguen avanzando y han comenzado a 'crecer' esta semana, abarcando nuevos ámbitos que hasta ahora no estaban afectados por el trabajo de las máquinas. Si durante las primeras semanas los trabajos se centraron en la calle Escoriaza y Fabro, donde todavía queda mucha tela que cortar, las excavadoras han llegado ya a la glorieta de los Zagríes, una sucesión de rotondas y desvíos que conectan con la avenida Goya.

En concreto, son tres isletas las que hay entre la avenida Goya y las calles Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé. En ellas se ha comenzado a obrar esta semana, retirando algunos árboles y preparando otros para su traslado a otros rincones de la ciudad para evitar así su tala. No obstante, la imagen de las máquinas apeando algunos ejemplares ha generado algunas críticas en las redes sociales, si bien la actuación en la glorieta de los Zagríes ya había sido definida en el proyecto inicial de la reurbanización del Portillo, una actuación promovida por Zaragoza Alta Velocidad, una sociedad pública integrada por el Estado (25%), el Gobierno de Aragón (25%)y el Ayuntamiento de Zaragoza (25%).

Un hombre contempla cómo han preparado un árbol para su traslado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Como consecuencia de las obras, esta semana han tenido que realizarse algunos desvíos en el entorno de la glorieta de los Zagríes, una zona que también sufre afecciones por el corte de la avenida Valencia, una vía que también se está reformando integralmente. En concreto, en la isleta más próxima a la calle Santander ha tenido que ocuparse uno de los carriles; en la isleta central se han ocupado puntualmente también los carriles de giro izquierda hacia la avenida Anselmo Clavé y la calle Escoriaza y Fabro; y en la más próxima a la avenida Goya y el paseo Teruel, lo mismo.

En todo este entorno se va a reorganizar el tráfico, ya que las obras de reurbanización del Portillo, además de conllevar la creación de una zona verde en la zona central de la parcela, lo que antaño fue la playa de vías de la estación de tren, va a suponer la ampliación y reordenación de todas las calles que rodean el ámbito. Así, la avenida Anselmo Clavé pasará a tener seis carriles (tres por sentido) a lo largo de toda su extensión, mientras que la calle Escoriaza y Fabro -que conectará con la rotonda de la ciudadanía tras la supresión de la calle Sádaba- cambiará de sentido y contará con dos carriles reservados para el tráfico en vez de uno. Debido a estos cambios es necesario reformular las isletas que conectan estas dos vías con la avenida Goya, el paseo Teruel, la avenida Valencia y la calle Santander.

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La glorieta de los Zagríes vista desde arriba. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mientras tanto, las obras siguen avanzando en otros puntos de la obra. Las máquinas han vuelto, por ejemplo, a la antigua sede de Correos, que el Gobierno de Aragón ha descartado catalogar, por lo que será derribado tal y como estaba contemplado en el proyecto original a pesar de las protestas de asociaciones vecinales y patrimonialistas de Zaragoza.