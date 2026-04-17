La plaza del Pilar tendrá que seguir esperando para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Se trata de una de las plazas peatonales más grandes de Europa y la única con dos catedrales. Con la basílica como máximo exponente del culto mariano y la Lonja como joya del renacimiento de la época de la Corona de Aragón, la plaza del Pilar es uno de los enclaves patrimoniales más impresionantes de la comunidad y de todo el país. Sin embargo, su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco tendrá que seguir esperando. Al menos, así lo ha reconocido este viernes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, a preguntas de la concejala socialista Eva Cerdán en la comisión de su área.

Cerdán le ha recordado a la concejala de Cultura que, hace ya 15 meses, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una moción por unanimidad que incluyó una transacción introducida por los populares en la que indicaba la necesidad de iniciar los trámites para conseguir el sello de la Unesco. Aquella moción, originalmente presentada por Zaragoza en Común, exigía al Gobierno municipal del PP a "paralizar definitivamente las iniciativas encaminadas a la construcción de un piso superior en el edificio de la Lonja de Zaragoza", que iba a servir para crear un espacio dedicado a Goya.

"Con la moción se logró paralizar aquella barbaridad que querían hacer con la Lonja y que la oposición de los zaragozanos consiguió frenar. Pero se incluyó también, y a petición suya -ha dicho Cerdán refiriéndose a Fernández-, el inicio de los trámites para la declaración de la plaza del Pilar y su entorno como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Usted misma añadió: 'Espero y deseo que todos estemos de acuerdo' y la moción se aprobó por unanimidad. Ahora, cuando les hemos dejado ya un tiempo prudencial, 15 meses, les vuelvo a preguntar sobre qué es lo que han hecho porque me temo que no tienen ni pizca de ganas de cumplir con este acuerdo", ha reprochado la concejala socialista.

Una moción de hace 15 meses

Así, Fernández ha explicado que una vez se aprobó la moción se pusieron en contacto con la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, donde comunicaron al ayuntamiento que desde la DGA llevan tiempo trabajando en la declaración del Castillo de Loarre como Patrimonio de la Humanidad y que, por como son este tipo de trámites, no conviene que las mismas regiones, países o comunidades presenten candidaturas distintas, puesto que desde la Unesco se intenta repartir estos distintivos a lo largo y ancho de todo el planeta.

Por tanto, desde la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón emplazaron al ayuntamiento a volverse a sentar "más adelante" de cara a conseguir que la plaza del Pilar sea declarada Patrimonio de la Humanidad. No obstante, Sara Fernández ha dicho también que las cosas pueden cambiar en las próximas semanas al renovarse el puesto de la directora general de Patrimonio, que actualmente es Gloria Pérez, "del PAR, una formación que ya no forma parte del parlamento aragonés".

Dos aniversarios

Asimismo, con respecto a las gestiones y las actuaciones para reforzar el carácter patrimonial de la plaza del Pilar, Fernández ha apuntado a que tanto el Bicentenario de Goya, que se conmemorará en 2028, como el Bilmilenario de la Venida de la Virgen María a Zaragoza según la religión católica van a servir para realzar el aspecto monumental del que es el corazón de la capital aragonesa.

Noticias relacionadas

Desde hace unos años, asimismo, el Gobierno municipal trabaja en un plan director que guíe todas esas actuaciones que deben llevarse a cabo en la plaza del Pilar, un plan que se comenzó a ejecutar, por ejemplo, con la retirada del edificio del Cubo, donde estaba la antigua Oficina de Turismo.