La ruta gastronómica por Zaragoza de los gemelos más viajeros de España: "Obligatorio ir al Tubo"

Zaragoza es un destino idóneo para muchos creadores de contenido de España que deciden viajar hasta la capital aragonesa. Aunque las visitas suelen ser por motivos laborales, la gastronomía de la ciudad invita a estos influencers a visitar algunos de los restaurantes más icónicos. Cocituber o Cenando con Pablo son dos de los creadores que visitan Zaragoza con más frecuencia. Sus vídeos consigue viralizarse en apenas horas llegando a los miles de reproducciones.

Unas opiniones que pueden arruinar un negocio o hacer que un sinfín de personas se den cita para degustar alguna de sus propuestas. Los últimos en visitar Zaragoza han sido los gemelos viajeros más conocidos del país que suben a sus perfiles de redes sociales contenidos sobre los viajes que realizan a lo largo de toda España. Tras recorrer medio mundo y afirmar que "Zaragoza es una de las ciudades más infravaloradas", Alfon y Gon hicieron una ruta gastronómica por algunos de los establecimientos más icónicos.

Una ruta con parada para los más lamineros

Durante su visita hace un par de semanas, los gemelos no han dudado en destacar su oferta cultural y gastronómica que compite directamente con las grandes capitales europeas. "Hemos pasado un fin de semana increíble en Zaragoza. Muchísimas risas, planes sin parar y una ciudad que nos ha sorprendido muchísimo. No habíamos estado antes y nos ha encantado, especialmente su gente. Sin duda, es un sitio al que volveremos", explican los gemelos en un primer vídeo.

Tras la gran repercusión que ha tenido la publicación del primer 'reel', que ya suma más de 250.000 reproducciones en Instagram, estos gemelos han subido un segundo vídeo donde realizan una ruta gastronómica por algunos de los restaurantes más conocidos de la ciudad. Como no podía ser de otra forma, el vídeo comienza por un paseo por El Tubo, la zona por excelencia del tapeo zaragozano.

Por estas estrechas calles de la capital aragonesa, los gemelos acudieron a 'La Ternasca' y a 'La Miguería'. "Hay miles de bares en El Tubo. Nuestros favoritos fueron la miguería donde nos pusieron un plato de migas con longaniza por nueve euros. También hicimos una parada en otro establecimiento en el que probamos el famoso ternasco de Aragón y nos atrevimos con una ración de madejas", explican en el vídeo.

También hicieron una parada en El Fuelle. Este restaurante, ubicado en el número 59 de la calle Mayor, en pleno casco histórico, es uno de los lugares más históricos donde muchos visitantes acuden de propio para comer. Es un establecimiento ideal para disfrutar de la comida típica de Aragón con sus migas o el ternasco como platos estrella. "Este es sin duda nuestro restaurante favorito. Es muy auténtico. Los camareros son muy majos y se come increíble. Además, está muy bien de precio", afirman sobre este restaurante.

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En esta ruta de cinco lugares, también hay un apartado para los más lamineros. La primera parada de estos gemelos fue la pastelería Fantoba donde degustaron las famosas frutas de Aragón y el turrón de guirlache. "Una caja entera nos salió por 15 euros", comentan. La segunda parada no podía ser otra que la Tolosana: "Aquí hacen las mejores trenzas de Almudévar. Tienes que ir pronto porque de la fama que tienen se suelen agotar".