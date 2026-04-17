'Turismo de ratones' y el 'Doctor Rocky' en Zaragoza: la oposición acusa al Gobierno del PP de dejar "en ridículo" a la ciudad usando la IA como traductora en un congreso internacional

Una "prueba" que acabó "en ridículo". Eso es lo que pasó, según han criticado hoy los concejales de ZeC y Vox, en un foro internacional de turismo que tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza el pasado mes de marzo. Tal y como denunciaron ya desde la asociación de intérpretes, el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta de traducción simultánea en esta cita causó varios momentos de "confusión" cuando la tecnología tradujo como "turismo de ratones" el "turismo MICE" -siglas en inlglés de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones" y como "Doctor Rocky" los bienes de interés cultural.

Así, La Pedrera de Barcelona fue traducida como cantera en inglés, y el Palacio Real de La Granja de San Idelfonso como, simplemente, una granja, ha desvelado la concejala de ZeC, Elena Tomás, durante la comisión de Curltura, Turismo y Proyección Exterior de este viernes. "Es un ridículo institucional", denunció, y criticó que no se optara por la "contratación de profesionales que pueden realizar este servicio".

A las críticas se ha unido también el concejal de Vox Armando Martínez. "Lo barato sale caro", ha enunciado. "Semejante episodio compromete la credibilidad institucional y la profesionalidad organizativa así como el prestigio exterio de Zaragoza. Es un ridículo público", mencionó el edil de la ultraderecha, quien exigió la asunción de responsabilidades por la imagen que proyectó la capital aragonesa en un foro que estaba coorganizado por ONU Turiso y el European Institute of Innovation & Technology y que contó con la asistencia de representantes de ciudades como Colonia, Kosice, Valencia, Sevilla, Madrid, Debrecen, Burgos y Emilia Romagna.

La justificación del PP

Por su parte, la concejala de Turismo, Sara Fernández, se defendió asegurando que la contratación de ese servicio de traducción mediante Inteligencia Artificial no fue una "decisión política" ni se "debió a la voluntad de menospreciar o sustituir a los profesionales de la traducción y la intepretación". Fue "una prueba", justificó, que no salió como se esperaba. Asimimso, la responsable del Gobierno municipal del PP defendió que todos los asistentes eran "bilingües", por lo que los errores en la traducción no supusieron ningún problema.

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"Vamos a seguir contando con los profesionales", aseguró, antes de asegurar que los asistentes "valoraron muy positivamente" el foro celebrado en Zaragoza.