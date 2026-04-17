Zaragoza adaptará cinco nuevos patios escolares con del programa ‘Adapta Tu Patio’

El Ayuntamiento de Zaragoza naturalizará este año los patios de cinco nuevos colegios dentro del programa ‘Adapta Tu Patio’, una iniciativa impulsada por el área de Medio Ambiente y Movilidad que busca crear espacios escolares más saludables y adaptados al cambio climático.

La consejera municipal del área, Tatiana Gaudes, ha recordado este viernes en rueda de prensa que el proyecto nació en 2024 como experiencia piloto en dos centros y, tras su ampliación en 2025 a cinco colegios con una inversión de 250.000 euros, continuará este año con una nueva convocatoria pública.

Gaudes ha subrayado el compromiso del consistorio por “crear espacios más amables y saludables en toda la ciudad, también en los colegios”, en el marco de la estrategia municipal de naturalización urbana y del Plan de Adaptación al Cambio Climático. Tal y como ha explicado, para seleccionar a los centros, el ayuntamiento lanzará una convocatoria que contempla tres modalidades con el objetivo de garantizar la equidad.

Por un lado, se elegirán dos colegios públicos considerados vulnerables desde el punto de vista climático y social, sobre todo aquellos situados en zonas con mayor incidencia de calor o con escasez de vegetación.

Otros dos centros se seleccionarán entre aquellos que ya dispongan de un proyecto o memoria previa para la transformación de sus patios, pero que no hayan recibido financiación externa para ejecutarlo. Además, se mantendrá una categoría específica para centros de educación especial, atendiendo a sus necesidades particulares, tal y como se incorporó en ediciones anteriores.

La valoración de los proyectos correrá a cargo de una comisión técnica multidisciplinar en la que participarán entidades como el CERMI, la Universidad de Zaragoza, la Oficina de Medio Ambiente y representantes del ámbito educativo. Una vez seleccionados los colegios, el ayuntamiento trabajará de forma conjunta con cada centro para adaptar o desarrollar las propuestas.

Para ello, se constituirá un grupo motor en cada colegio con la participación del equipo directivo, las familias y el personal no docente, con el fin de diseñar intervenciones consensuadas.

El programa pone a disposición de los centros un catálogo de soluciones que incluye especies vegetales, elementos de sombra o tipos de pavimento, así como orientaciones sobre costes y mantenimiento, con el objetivo de facilitar la elaboración de propuestas viables.

Las actuaciones incorporarán soluciones basadas en la naturaleza, como la plantación de arbolado, la instalación de pavimentos permeables o el uso de materiales sostenibles como madera, arena o corcho.

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Con esta nueva convocatoria, se sumarán cinco centros más a los CEIP Hispanidad y José María Mir, en la primera edición, y Alborada, Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa y Domingo Miral en la segunda.