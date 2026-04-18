El colegio bilingüe de Zaragoza cerca del Príncipe Felipe donde estudió Salma Paralluelo: "Alumna ejemplar"

Quién le iba a decir a la ciudad de Zaragoza que iba a poder presumir de haber visto crecer a una campeona de la liga española, de Champions, de la Copa del Mundo y por dos veces tercera mejor futbolista del planeta Tierra (y otras muchas cosas por mencionar). Efectivamente, esa es Salma Paralluelo, una exitosa zaragozana nativa del barrio de San José que a medida que pasan los años forja aún más su carrera con letras de oro, si es que no lo ha hecho ya.

La pequeña Salma dio indicios desde muy temprana edad de que iba a ser una gran velocista en el club Atletismo San José y más tarde en el Scorpio-71. De manera casi paralela y a los 15 años, comenzó su carrera como futbolista en el CFF Zaragoza en Segunda División. En seguida despuntó y en la temporada 19/20 dio el salto de calidad y fichó por el Villarreal FC, donde plantó su candidatura para convertirse en una estrella mundial. Tras una lesión del cruzado en 2021 y su aparición en la Eurocopa del curso posterior, recaló en 2023 en un FC Barcelona donde lo ha ganado absolutamente todo. Es en estos momentos de grandeza donde muchos no recuerdan de dónde vinieron, algo que Salma sí hizo hace dos veranos.

Entrada principal del CEIP Calixto Ariño, en el barrio de San José / NURIA SOLER

La que es una de las futbolistas más determinantes del mundo visitó los suelos de cemento donde alguna vez dio sus primeras patadas a un balón, y esos son los del CEIP Calixto Ariño, un colegio público ubicado en el barrio de San José que escolariza a niños y niñas desde los 3 hasta los 12 años, abarcando las etapas de Educación Infantil y Primaria. Se trata de un centro de proximidad en el que cientos de alumnos que forma parte del día a día del barrio y cuya actividad trasciende lo estrictamente académico.

Inclusividad y programa bilingüe

El colegio cuenta con un programa de bilingüismo en alemán y desarrolla iniciativas como el huerto escolar o el banco de libros, integradas dentro de su funcionamiento habitual. Además, ofrece servicios como aula de madrugadores y comedor escolar, facilitando la conciliación de las familias. Todo ello en un entorno educativo que combina recursos tradicionales con propuestas prácticas vinculadas al aprendizaje cotidiano.

En cuanto a sus instalaciones, el Calixto Ariño dispone de un amplio espacio exterior que explica, en parte, ese vínculo temprano de Salma con el deporte. El centro cuenta con tres campos de fútbol sala, una pista de baloncesto, dos de minibasket y una de voleibol, además de una zona de tierra junto al huerto escolar. A esto se suman dos circuitos pintados en el suelo para bicicletas y patinetes, que forman parte del uso habitual del patio.

La etapa de Infantil, por su parte, tiene un espacio diferenciado, con un patio propio y zonas de juego adaptadas a los más pequeños. Un conjunto de instalaciones funcionales, pensadas para el uso diario de cientos de alumnos, entre los que un día estuvo una niña que empezaba a correr más rápido que nadie y a golpear un balón en esos mismos suelos de cemento que, años después, volvería a pisar convertida en una de las mejores futbolistas del mundo.

Vuelta a casa años después

Fue en verano de 2024 cuando previamente a los Juegos Olímpicos de París Salma Paralluelo volvió a la que fue su casa, un momento en el que la añoranza entre su familia y profesores estuvo más que presente. ""Volver al pasado, donde he crecido, la verdad es que es súper bonito. La nostalgia que he sentido durante todo este ratito que he estado aquí ha sido algo muy bonito, muy profundo y muy real", declaró aquel 21 de junio ante cientos de escolares que vieron reflejada en ella un ejemplo.

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Salma Paralluelo, durante su visita al Calixto Ariño en verano de 2024 / CEIP Calixto Ariño

Así fue como esta "alumna ejemplar" regreso a los edificios que la vieron crecer, un colegio que hoy en día puede presumir de haber educado a una de las futbolistas más talentosas de la actualidad.