La construcción de más de una decena de pisos de lujo en un histórico solar del centro de Zaragoza, cada vez más cerca

Zaragoza contará en los próximos meses con una nueva promoción de más de una decena de pisos de lujo en pleno centro. Las grúas ya han llegado al solar donde se ubicaban las antiguas naves del 'Garage Aragón', junto a la plaza San Miguel y que ya fueron derribadas hace semanas, para comenzar la construcción de las viviendas. En principio, iban a ser 17, aunque el Grupo Tabuenca optó por reducir ese número para hacer menos, pero más grandes.

La comercialización de esta promoción de viviendas se inició ya en su momento y los precios de los pisos superaron entonces, en aquella primera tanda, los 800.000 euros en el caso de los más caros. No obstante, esa venta se paralizó y aunque todavía quedan algunas viviendas disponibles, aún no se ha reactivado. Pero lo cierto es que las grúas ya están dentro del solar y, por tanto, la construcción del edificio es ya inminente.

Esta intervención, eso sí, no será la única que se hará en el entorno. Aparte de la sabida reforma de la plaza San Miguel, ahora en marcha y que estará concluida este 2026, el espacio diáfano que quedó tras el derribo de las naves, contiguas a la iglesia de San Miguel de los Navarros y con salida al paseo de la Mina y a la calle Allué Salvador, será reurbanizado.

El Periódico de Aragón

Así, se creará una nueva calle de tránsito, principalmente peatonal, entre la calle Jaime Balmes y la plaza San Miguel, además de una pequeña plaza para realzar el templo religioso, que servirá también como punto de encuentro entre el nuevo edificio y la casa parroquial a la que se accederá desde la antigua fachada industrial de la parte trasera, la de Miguel Allué Salvador, que se mantendrá en pie y que servirá de puerta principal a este nuevo espacio público.

Estas obras fueron aprobadas por el Gobierno de Zaragoza el pasado mes de febrero, tendrán un coste cercano a los 245.000 euros y se prolongarán durante seis meses. Y eso que el proyecto ha tenido que sortear varios obstáculos en los últimos tiempos, sobre todo por su cercanía al río Huerva, que convierte la zona en inundable (el riesgo es en caso de la avenida de los 500 años) y tambén a la iglesia de San Miguel, declarada Bien de Interés Cultural.

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Mientras, el edificio residencial tendrá viviendas de lujo de uno a cuatro dormitorios, además de trasteros, garaje y un local comercial en los bajos. Además, habrá varios espacios comunitarios, desde una terraza-solárium con piscina en la cubierta o una gastro-terraza y una sala para hacer fitness en la primera planta.