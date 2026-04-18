Las obras en el Coso avanzan a buen ritmo y se preparan ya para cortar el tráfico de Don Jaime I en pocas semanas

Las obras de reforma de la calle del Coso en Zaragoza, donde se está interviniendo en un plan que incluye también la reforma de la plaza San Miguel, avanzan a buen ritmo y se preparan para conquistar nuevos estadios e hitos del calendario de obras. Las máquinas han comenzado a trabajar ya en la intersección entre la calle Espartero y Coso, en lo que supone la primera incursión ya fuera de San Miguel, cuya reforma se va a solapar con los trabajos en el Coso pese a lo que estaba previsto.

No obstante, a pesar de que haya habido que modificar los planes, puesto que inicialmente se preveía acabar primero -en seis meses- la plaza San Miguel y luego comenzar con el Coso, tanto desde el ayuntamiento como fuentes conocedoras del proyecto aseguran que la obra va bien y que el calendario general de la obra sigue vigente aunque las fases en las que se dividía se hayan modificado. Si esto es así, la reforma integral de este céntrico eje que copiará la estética del paseo Independencia tendrá que estar terminada a finales de enero del año que viene, habiendo transcurrido entonces 15 meses desde el inicio de los trabajos, que comenzaron el pasado 20 de octubre. Esta es una de las reformas emblemáticas del presente mandato y una de las más complejas, por la calle de la que se trata y las afecciones que pueden generar, de las muchas que comanda el área de Urbanismo e Infraestructuras que dirige Víctor Serrano.

Mapa de fases de la reforma de la plaza San Miguel y el Coso. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Así, la previsión ahora es que las máquinas sigan trabajando en la zona central de la plaza San Miguel, por donde pasará una calzada que ya se está pavimentando. El objetivo es poder abrir el tráfico para los autobuses que llegan desde Miguel Servet en mayo y será entonces cuando se comience la fase 3 de la obra, que se solapará con las fases 1 y 2, que van a consistir en la urbanización de la plaza y la adecuación de las aceras. El espacio reservado para los peatones será mucho mayor que el que había hasta ahora.

Esa fase tres que comenzará en mayo se centrará en dos puntos concretos: la salida de la calle Don Jaime I y la conexión con San Vicente de Paúl. Esta nueva etapa de los trabajos obligará, por tanto, a desviar el tráfico de los autobuses que pasan por Don Jaime I, puesto que no podrán llegar hasta el Coso al estar cortado en este extremo. A falta de que el consistorio concrete, no obstante, el plan de movilidad, los vehículos de Avanza podrían tomar una ruta alternativa por San Vicente de Paúl, para después girar a la derecha en el Coso y regresar a su camino hacia Independencia, si bien esto depende de lo que decidan los técnicos del área que dirige Tatiana Gaudes.

Los cambios en el tráfico

No obstante, a falta de conocer qué pasará con esas líneas que pasan por Don Jaime y que conectan con el centro a los vecinos de la margen izquierda, la opción de circular por San Vicente de Paúl será técnicamente viable, apuntan fuentes conocedoras del proceso de obra, ya que los trabajos en la intersección entre esta calle y el Coso no van a obligar a cortar del todo el tráfico en este punto ya que se podrá seguir girando a la derecha, aunque no a la izquierda, lo que obligará a plantear nuevos desvíos para el tráfico privado. Asimismo, aunque para entonces se haya abierto al tráfico la nueva calzada de la plaza San Miguel en sentido centro de la ciudad, los coches y buses estarán obligados a girar a la derecha hacia el Coso Bajo sin poder dirigirse directamente hacia la plaza España.

Está previsto que esta fase 3 y, por tanto, el corte en la calle Don Jaime I y la prohibición de girar a la izquierda al final de San Vicente de Paúl, duré dos meses, si bien a pie de obra son optimistas y el proceso podría acelerarse para que no fuera necesario un tan prolongado. Una vez termine esa fase el próximo verano comenzará la cuarta y última etapa. Para entonces, las aceras de San Miguel deberían estar terminadas y será entonces cuando las máquinas entren de lleno en el tramo del Coso que va desde plaza España hasta San Vicente de Paúl.

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Así es el arco que se ha encontrado en las excavaciones del Coso con Espartero. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El retraso en la plaza San Miguelse ha debido sobre todo a la aparición de restos y a las lluvias y borrascas del pasado invierno, si bien uno de los hallazgos más interesantes se ha encontrado en la intersección entre el Coso y Espartero. Allí han aparecido restos de una arcada "de lo que en su día un puente, posiblemente también con funciones de acueducto", explicó hace algunas semanas el jefe del Servicio Municipal de Arqueología, José Juan Domingo. Estos vestigios de la época romana todavía se están documentando y, aunque volverán a cubrirse, seguramente se opte por marcar en superficie el trazo por donde pasan estos arcos para que la ciudadanía sea consciente de lo que se esconde bajo el asfalto.