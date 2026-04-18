Golpe de calor en Zaragoza: el termómetro se disparará hasta los 35 grados en plena primavera

Después de varios días marcados por el cierzo, las chaquetas a primera hora y una sensación más propia de marzo que del tramo final de abril, Zaragoza se prepara para dar un giro radical al tiempo. La primavera, tantas veces irregular en el valle del Ebro, parece dispuesta ahora a mostrar su cara más cálida y luminosa con un episodio de temperaturas impropio para estas fechas que dejará sabor claramente veraniego en la ciudad.

La próxima semana traerá consigo un ascenso progresivo y muy acusado de los termómetros, hasta el punto de que la capital aragonesa podría rozar los 35 ºC entre el miércoles y el jueves. Un cambio notable si se compara con los recientes días de viento y ambiente fresco, y que permitirá pasar en apenas unas jornadas del abrigo ligero a las mangas cortas, las terrazas llenas y la búsqueda de sombra en las horas centrales del día.

El aumento térmico comenzará a notarse ya durante el fin de semana. Tanto el viernes como el sábado se esperan máximas de 30 ºC, con cielos en general poco nubosos y una atmósfera mucho más estable. Será el primer aviso de lo que está por llegar.

El calor extremo causa estragos entre la población afectada / Agencias

A partir del domingo, el calor ganará todavía más protagonismo. Las temperaturas podrían superar los 31 grados en Zaragoza, con un ambiente plenamente templado desde primera hora y una tarde claramente cálida. La tendencia continuará durante el lunes y el martes, Día de San Jorge, jornadas en las que se alcanzarían valores próximos a los 32 y 33 grados en distintos puntos del valle del Ebro.

Picos de calor y probabilidad de lluvias

Según la previsión actual, el momento más intenso del episodio se vivirá entre el miércoles y el jueves. Para esas jornadas no se descarta que los termómetros marquen 34 o incluso 35 grados en la capital aragonesa, registros muy altos para la segunda quincena de abril y más habituales de finales de mayo o de pleno verano.

También las noches serán cada vez más suaves. Las mínimas se moverán entre los 14 y los 16 grados, lo que dejará madrugadas agradables y un contraste total con el fresco de días anteriores. Además, la ausencia de cierzo significativo favorecerá que la sensación térmica sea todavía más elevada durante buena parte de la jornada.

Aunque el sol será el gran protagonista, el ascenso de temperaturas podría venir acompañado de algunos episodios de inestabilidad. El domingo se espera un aumento de la nubosidad con posibilidad de tormentas esporádicas, especialmente por la tarde, que podrían afectar a zonas de la Ribera del Ebro de Zaragoza, Bajo Aragón, Ibérica zaragozana y áreas de Gúdar y Maestrazgo. Alerta especial para aquellos que vaya a ver jugar la 'Final Six' de la Euroliga, mejor salgan de sus casas con un chubasquero por si acaso.

Previsión del tiempo durante los próximos siete días, del 17 al 23 de abril / Aemet

El lunes y el martes tampoco se descarta alguna precipitación dispersa, aunque serían fenómenos puntuales dentro de una semana dominada por el ambiente seco y cálido.

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Con este panorama, Zaragoza se adentrará en unos días que recordarán más al verano adelantado que a la primavera tradicional: parques llenos, terrazas animadas y el termómetro disparado cuando abril encara ya su recta final.