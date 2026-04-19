La Aemet lo confirma: Zaragoza vivirá días de verano adelantado con tormentas y temperaturas récord en abril

Del cierzo a un ambiente casi veraniego en cuestión de días. Aragón se prepara para vivir una semana de contrastes meteorológicos tan bruscos como llamativos: de las tormentas previstas para este domingo y el viento habitual del valle del Ebro a temperaturas propias de finales de junio en apenas unas jornadas. Zaragoza, de hecho, se situará entre las ciudades más cálidas de toda España, con registros que podrían alcanzar los 35 ºC.

La comunidad afronta así un giro radical del tiempo después de un arranque de abril más variable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hoy domingo aviso amarillo en Aragón por tormentas fuertes que podrán ir acompañadas de rachas intensas de viento, granizo y chubascos localmente intensos en gran parte de la comunidad. Además, no se descarta que se superen los 20 litros por metro cuadrado (20 l/m²) en una hora en los puntos más afectados. Cataluña comparte también aviso por lluvias y tormentas, mientras otras comunidades de la mitad norte peninsular permanecen pendientes de la evolución atmosférica.

Superado este episodio de inestabilidad, el panorama cambiará por completo. A partir del martes se impondrá sobre la Península una masa de aire “extraordinariamente cálida”, en palabras de la Aemet, que dejará temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año y valores que incluso podrían acercarse a récords para un mes de abril.

Aragón será una de las comunidades donde más se notará este ascenso. Zaragoza alcanzará previsiblemente los 32 grados el martes y podría llegar hasta los 35 ºC el miércoles, convirtiéndose en uno de los puntos más calurosos del país junto a Sevilla, donde también se esperan máximas similares. Huesca rondará los 30 grados el miércoles, mientras en otras capitales cercanas como Lleida se moverán en torno a los 33 ºC.

En los próximos días podrán alcanzarse valores superiores a los más máximos registrados en estas fechas, en el período 1991-2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la red social X.

Una estación adelantada

La comparativa con otras zonas refleja la magnitud del episodio. Bilbao podría alcanzar los 31 grados, una cifra poco habitual en la costa cantábrica en abril. En Castilla y León, ciudades como Palencia o Zamora rondarán los 30 ºC, mientras Jaén se irá hasta los 34 grados y Murcia alcanzará los 32 ºC. En buena parte del interior peninsular se vivirá un ambiente más propio del inicio del verano que de plena primavera.

Para Aragón, la situación supone un cambio exprés: de mirar al cielo por el riesgo de tormentas este domingo a buscar sombra, hidratación y ropa ligera desde mediados de semana. El contraste será especialmente evidente en Zaragoza, donde el cierzo y la inestabilidad dejarán paso a jornadas de calor intenso en tiempo récord.

Todo ello convierte a la próxima semana en una de las más llamativas del arranque de 2026 desde el punto de vista meteorológico: tormentas en abril para cerrar el fin de semana y calor de junio para abrir la siguiente.