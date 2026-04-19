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Un apagón deja sin luz a los vecinos del Picarral y obliga a intervenir a los bomberos

El incidente tuvo lugar en la medianoche de este sábado al domingo

Una de las calles del barrio Picarral, anoche, din luz.

Una de las calles del barrio Picarral, anoche, din luz. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Los vecinos del barrio Picarral de Zaragoza se vieron sorprendidos en la medianoche de este sábado al domingo por un apagón que dejó sin luz a las calles del barrio, a las casas y también a los ascensores, una situación que obligó a intervenir a los bomberos de Zaragoza.

Fue sobre las 00.00 cuando parte del barrio se fundió a negro y la incidencia no se resolvió hasta cerca de las 1.30 horas. Hubo un conato de regreso de la luz sobre la 1.00 horas, pero esta se volvió a marchar. La oscuridad no fue total en las calles porque los escaparates de algunos negocios o los semáforos siguieron funcionando.

El apagón anoche en una calle del Picarral.

El apagón anoche en una calle del Picarral. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El principal problema se centró en los bloques de viviendas, donde los ascensores quedaron totalmente parados y, en alguno de ellos, había personas. Según el parte de incidencias de los bomberos de Zaragoza, hubo tres rescates en ascensores, todos ellos sin víctimas.

El primero tuvo lugar a las 00.06 horas en la calle Clara Campoamor. Se resolvió en apenas unos minutos y hasta el lugar se desplazó una bomba urbana ligera.

El segundo rescate fue a las 00.10 horas en la calle Asia y los bombeos intervinieron también con una bomba ligera durante 20 minutos.

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El tercer y último rescate en ascensor fue a las 00.35 horas en Salvador Allende y se resolvió en 15 minutos.

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