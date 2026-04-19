Cambios en el proyecto que reconvertirá un histórico edificio del centro de Zaragoza en un bloque de oficinas: piden ganar más edificabilidad

El proyecto de reconversión de la antigua sede de Telefónica, en el paseo Independencia de Zaragoza, en un edificio de oficinas y usos terciarios podría sufrir algunas modificaciones en los próximos meses, pese a que la reapertura comienza a ser inminente y sigue fijada para finales de este año. Al menos, esa es la intención de la propietaria, Torcalena Servicios y Gestiones SL, quien compró el bloque a Telefónica en 2016 y ahora ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza una modificación aislada del planeamiento urbano para aumentar la edificabilidad del inmueble y ganar otros 732 metros cuadrados. Los trámites, que ya han dado comienzo esta semana en el área de Urbanismo tras debatirse el pronunciamiento inicial de los grupos políticos en el Consejo de Gerencia, culminarían con una capacidad final de 5.115 metros cuadrados edificables.

En su justificación, la promotora indica que el objetivo de esta modificación debería servir para “adaptar” la capacidad del edificio “a la realidad de la volumetría existente y a la intensidad de uso que se pretende implantar”. Cabe recordar que el bloque será gestionado por la firma Monday, especializada en el alquiler de oficinas “flexibles” y que cuenta con presencia en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Lisboa, además de en Andorra. En ese sentido, la solicitud consiste en un incremento de la edificabilidad que está contemplada desde 2007, que la cifraba en 4.423 metros cuadrados.

Este aumento, de los 732 metros cuadrados, tiene una doble finalidad. Por un lado, en las plantas construidas sobre rasante, donde Torcalena solicita ganar hasta 232 metros cuadrados de uso terciario, lo que arrojaría un total de 4.655 metros cuadrados para oficinas.

Los cambios

Esta parte afectaría a la planta baja del número 35 de Independencia (donde ahora hay reconocidos 866 metros cuadrados), la entreplanta (479 metros cuadrados actuales), la primera (870 metros cuadrados), la segunda (870 metros cuadrados), la tercera (715 metros cuadrados), la cuarta (223 metros cuadrados) y la quinta (114 metros cuadrados). Todas ellas ganarían espacio, en mayor o menor medida. Pero el cambio sustancial se contemplaría en el sótano, que actualmente no tiene permitida edificabilidad alguna y que ahora pasaría a tener un espacio con 500 metros cuadrados de usos terciarios.

El Periódico de Aragón

En cualquier caso, al tratarse un incremento de edificabilidad únicamente de esta tipología, sin tener en cuenta ningún uso residencial, no sería necesario aumentar la reserva de suelo para sistemas generales. Es decir, para espacios libres y zonas verdes. En caso de que se cumplan todos los pasos y el consistorio dé luz verde a este cambio, se debería firmar un convenio de gestión anejo al planeamiento.

El fiasco de Primark

Este proyecto lleva tiempo coleando. En septiembre de 2023, al comienzo de la presente legislatura, el Ayuntamiento de Zaragoza concedió el permiso de obras correspondiente para comenzar a acondicionar el histórico edificio que Telefónica había abandonado a principios de ese mismo año.

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Estado actual de las obras en la antigua sede de Telefónica en el paseo Independencia de Zaragoza. / Laura Trives

En un primer momento, el nuevo inquilino iba a ser Primark, que iba a construir una macrotienda en el bajo y las primeras plantas, pero la operación se fue al traste. A finales del pasado 2025, la firma Monday tomó el testigo y anunció la reapertura del inmueble para finales de este año, con la marca Monday Zaragoza como única inquilina del inmueble, donde ofrecerá oficinas para terceros llaves en mano, salas de reuniones, terrazas privadas y espacios adaptados a todo tipo de necesidades empresariales. Las instalaciones contarán también con espacios comunes con gimnasio, comedor, un rincón para tomar el café y una sala de podcast.