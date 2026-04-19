Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas

Zaragoza suma una nueva propuesta de entretenimiento. El próximo 22 de abril abrirá sus puertas Enjoy Park, un gran parque de ocio en el corazón de la ciudad, un espacio que promete convertirse en uno de los principales reclamos para el público familiar y juvenil. Para estrenar el nuevo proyecto de la mejor forma posible, los primeros 100 niños entrarán de forma gratuita.

El anuncio, difundido a través de redes sociales, ha detallado en las últimas horas como será el parque: más de 3.000 metros cuadrados dedicados a la diversión. Entre sus instalaciones destacan amplias zonas de trampolines, espacios interactivos, piscina de bolas y áreas de escalada, a las que se suma un circuito tipo “cutting” dentro del propio recinto. Los más pequeños de la casa podrán perderse en el gran parque de bolas, subirse a un coche en el karting o saltar en las camas elásticas.

La zona del karting de Enjoy Park / EMJOY PARK

El nuevo espacio estará ubicado en Los Porches del Audiorama, en la plaza Emperador Carlos V, uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad. Este centro comercial, consolidado como punto de encuentro, refuerza así su oferta con una propuesta orientada al ocio experiencial. El local de ocio se encuentra situado en la planta baja del Los Porches, en la plaza Miguel Merino, en el mismo lugar donde anteriormente se ubicó un supermercado Alcampo.

El proyecto ha sido diseñado para niños de hasta doce años. Para los más pequeños, contará con una zona específica de arena y espacios pensados para el juego simbólico, como escenarios y casitas. Mientras, el resto de visitantes podrá disfrutar tanto de las actividades dinámicas como de una zona de descanso habilitada dentro del recinto. Este nuevo espacio acoge diversas zonas específicas para cada rango de edad, en función de las actividades que se lleven a cabo en cada área. Igualmente, en el local se podrán celebrar todo tipo de fiestas infantiles como cumpleaños u otros eventos para los niños.

Opción gastronómica

Además, la experiencia se completa con una oferta gastronómica integrada. El espacio dispondrá de carta de comida, bebidas y picoteo, situada junto a la zona de videojuegos, lo que permite combinar ocio y restauración en un mismo entorno. Mientras los niños disfrutan de todos las zonas de Enjoy Park, los padres pueden relajarse en la zona de descanso con una visión panorámica de todo el parque.

Zona de descanso de Enjoy Park / ENJOY PARK

Esta apertura se suma al conjunto de servicios ya presentes en Los Porches, donde conviven propuestas deportivas, educativas y de restauración como VIVAGYM, Láser Space o Pizzería Da Claudio, entre otros.

Con este nuevo parque, Zaragoza refuerza su oferta de ocio en el centro urbano y apuesta por espacios híbridos que combinan actividad física, entretenimiento digital y zonas de convivencia.

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Tal como han confirmado los Porches del Audiorama, Enjoy Park estará abierto de lunes a viernes de 16.30 a 21.30 horas mientras que los fines de semana y festivos tendrá un horario más amplio: 11.00-22.00 horas. La entrada durante 1 hora costará 9 euros de lunes a jueves mientras que el precio sube a 10 euros de viernes a domingo.