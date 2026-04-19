Fiesta vecinal contra el cierre del parque Bruil de Zaragoza: "Los plazos de la obra se han alargado para evitar que la gente duerma en el parque"

Niños pintando con tizas en los adoquines. Algún paseante de perros descansando a la sombra. Adultos con un vermú en la mano junto a la pancarta Barrios para convivir dignamente. Así han protestado este domingo los colectivos vecinales del barrio de la Magdalena contra el pretendido cierre nocturno del parque Bruil. "Es una medida ineficaz que no tiene ningún sentido", ha expresado la portavoz de la asociación Calle y Libertad, Almudena García. Al mismo tiempo ha recordado que esta es la tercera concentración que convocan para exigir la reapertura inmediata de un recinto que permanece clausurado desde diciembre.

La principal crítica de las entidades vecinales tiene que ver con la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de aplicar un «cierre virtual nocturno». Para la portavoz y el grueso de los asistentes esta restricción seguirá siendo tan poco útil como se ha demostrado su clausura completa para la restauración en los últimos meses. «Cerrarlo no ha solucionado la situación y las personas siguen durmiendo donde pueden, ya que no se está ofreciendo una respuesta a la crisis habitacional», ha incidido.

Esta es una opinión que comparten las familias que han acudido a la protesta. "Estos meses la mayor molestia ha sido no poder usar el parque con los niños, algo que realmente se necesita", ha expresado una vecina del andador vecino, Marta Arjona. "Hacen falta mejoras en el entorno, pero el beneficio tiene que ser para todos", incide.

De hecho, sobre las personas que se instalaron junto al quiosco que ahora se quiere reabrir, desde la asociación vecinal piden a las administraciones a que «dejen de pasarse la pelota». Según García, es urgente dotar a Zaragoza de recursos reales para frenar la realidad de la gente sin hogar. «El problema es real, está aquí y no va a desaparecer por sí solo, pero si existen recursos como nos están contando estos deben ponerse a disposición de las personas que los necesitan», afirman.

Protesta en el parque Bruil, este domingo en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

El proceso de restauración del parque también se ha sido cuestionado por las personas que han participado en la soleada mañana de protesta. Denuncian que muchos árboles "han sido eliminados, talados o han caído" debido a las obras. Además, sospechan que la demora en los trabajos tiene un trasfondo político "Creemos que los plazos de la obra se están alargando más de la cuenta para evitar que el parque se convierta en un espacio donde dormir por la noche", inciden. Una realidad que ha supuesto un problema real para las familias. "Los niños llevan desde diciembre sin poder entrar en el parque, se lo encuentran cerrado cuando termina el colegio", lamenta la presidenta de la asociación Parque Bruil San Agustín, Paz Claveras.

Pese a la alta asistencia a la protesta, la opinión de los residentes en el entorno está dividida por las molestias de insalubridad que se han producido en los últimos meses. "El sentimiento de que se necesita un cierre no es mayoritario, pues llega desde un grupo muy reducido de personas que están presionando para que se lleve a cabo, lo que nos impediría disfrutar de un espacio que consideramos que pertenece a todas las vecinas", defiende la portavoz.

Para los convocantes, la libertad de horarios es clave, especialmente ante la crisis climática. «En verano, cuando enfrentamos olas de calor de hasta 45 grados, la gente necesita estar en el parque refrescándose sin restricciones de horario», destacan. Además, reclaman implicar a los vecinos en la gestión del espacio y la toma de decisiones, sobre todo en cuanto al mobiliario que se instala en su interior o a la hora de participar en los cuidados de las zonas verdes. Por el momento señalan que no han recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y aseguran que seguirán planteando protestas para levantar todo tipo de restricciones.