Ocio, gastronomía, cultura y solidaridad: el barrio histórico de Zaragoza que vive un domingo al sol con el regreso de uno de sus mercadillos más queridos

El céntrico barrio zaragozano de El Gancho, en el entorno de San Pablo, se ha llenado este domingo por la mañana de color con la reapertura de la cafetería del centro Las Armas, que coincide con el tradicional mercadillo que vive una nueva edición. Con una marcada vertiente social y cultural, pensada para toda la familia, la plaza lleva desde las 10.30 horas recibiendo vecinos que apuestan por el vermú aprovechando el buen tiempo.

La solidaridad es otro de los platos fuertes. En ese sentido, en el mercadillo participan la protectora Animal Soul y el taller de terapia ocupacional EncontrArte, con una serie de productos a la venta cuya recaudación irá destinada al beneficio social.

En total, más de una treintena de expositores que se combinan con las tapas que ofrece la recién reabierta cafetería, que llevaba meses cerrada al público y que ahora gestiona la fundación Federico Ozanam. El comercio local aprovecha así un espacio priviegiado para dinamizar la actividad de un barrio, el de San Pablo, que se ha llenado de esta forma de una combinación de artesanía, cultura, solidaridad y ocio, todo en un mismo cóctel. Hola Monstruo, Estrella Joyas, Cuericos o Kumabi son solo algunos de los ejemplos.

Cabe recordar que el centro social de Las Armas reabrió también hace un mes dentro del plan de regeneración integral del Casco Histórico de Zaragoza. Lo hizo, eso sí, sin conciertos y con una función más orientada a la prestación de servicios sociales.

Restauración del centro

A principios del pasado mes de octubre comenzaron las obras de adecuación del centro debido a las deficiencias detectadas en su estructuras. Con una inversión de 150.000 euros se ha mejorado en este tiempo su eficiencia energética, la climatización y se están renovando diferentes elementos que han sufrido por el paso del tiempo.

Los trabajos han consistido en la sustitución de todas las luminarias por leds para proporcionarle a este inmueble un ahorro energético importante, la eliminación de goteras en el sótano, la colocación de mamparas, subir algunos techos, nuevas distribuciones de algunos espacios, pintura y la adaptación de estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes.

A través de esta recuperación del centro de Las Armas, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende darle un papel de refuerzo dentro del proceso de transformación del barrio, combinando la presencia de diferentes servicios ciudadanos, la de entidades que trabajen con los vecinos de este entorno y manteniendo viva la acción cultural en sus salas de grabación y las aulas polivalentes.

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Acciones, todas ellas, que se ven reforzadas por actividades como la del mercadillo de este domingo, que estará abierto al público, con acceso libre, hasta las 15.00 horas.