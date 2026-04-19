Se vende piso de tres habitaciones en un barrio de toda la vida de Zaragoza por menos de 180.000 euros

El problema de la vivienda ha llegado en los últimos meses a Zaragoza para quedarse. Encontrar una casa que se adapte al presupuesto medio de los zaragozanos es cada vez más complicado en los diferentes portales inmobiliarios. A pesar de ello, la compra venta de inmuebles no para de crecer en Aragón y mucha gente ha decidido meterse en el desafío de pagar una hipoteca en una promoción nueva todavía por construir en barrios relativamente recientes como Arcosur.

Además, hay barrios de Zaragoza que se han puesto de moda en los últimos tiempos atrayendo hacia sus calles a nuevos y jóvenes vecinos. Es el caso de Valdefierro, que no para de crecer con nuevos edificios zebra en los alrededores de la Vía Verde.

También seguirá aumentando su número de habitantes el barrio de Miralbueno donde ya se ha levantado una nueva y gran urbanización en los antiguos terrenos de La Camisera. En esta misma zona también se ha dado luz verde a una promoción de viviendas de lujo en la frontera entre el barrio nuevo y viejo.

Cuando un barrio se pone de moda provoca que los precios de los inmuebles, nuevos y de segunda mano, crezcan considerablemente. Este fenómeno provoca que otros barrios de toda la vida tengan alguna buena oferta para adquirir una vivienda como es el caso de San José, capaz también de atraer proyectos inmobiliarios muy interesantes, o Torrero.

Tres habitaciones del amplio salón de Torrero / TUCASA.COM

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado a la venta un piso de tres habitaciones y un baño junto a la mayor zona verde de toda Zaragoza por menos de 180.000 euros. Se trata de una vivienda con un espacio generoso, bien distribuido con calefacción y agua caliente por caldera individual a gas. Además, la vivienda, situada junto a los Pinares de Venecia en el barrio de Torrero, cuenta con suelos de gres, puerta de madera, ventanas de aluminio y ascensor. Tal como informa tucasa.com, los propietarios venden el inmueble amueblado por 179.900 euros.

Tres amplias habitaciones

El piso, construido en el año 1971, tiene tres amplias habitaciones, la principal con cama de matrimonio, armario y tocador. El segundo cuarto tiene dos camas individuales mientras que la tercera está transformada en una sala de estar o de trabajo con sofá cama y mueble de pared de madera. En la misma vivienda hay una habitación pensada para ser utilizada como trastero o despensa.

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Esta vivienda del barrio de Torrero tiene un gran salón comedor con salida directa a una terraza con vistas a la plaza Gallur. La cocina es amplia, completamente equipadas con electrodomésticos actuales y con poco uso. En el mismo precio del inmueble está incluido un trastero amplio. En los alrededores se encuentran servicios de todo tipo como transporte público, supermercados o zonas verdes.