Susto en Zaragoza: un incendio en Macanaz crea una intensa nube de humo en el centro de la ciudad

Un incendio originado junto al Ebro en Zaragoza ha disparado de nuevo las alertas en el centro de la ciudad, sobre todo debido a la gran humareda blanca que ha generado la quema de una zona de matorrales en el parque de Macanaz. Los Bomberos de Zaragoza han recibido la alerta a última hora de la tarde en un momento en el que el calor era más intenso en la capital aragonesa. Pese a lo aparatoso de la nube, ha sido controlado con rapidez.

El fuego se ha producido en las inmediaciones de la zona del parque de Macanaz donde se ha realizado la plantación de viñas. El parque, muy concurrido, ha visto limitado su acceso mientras intervenían los bomberos para sofocar las llamas. Más allá del intenso olor a humo no se han producido otros incidentes reseñables. Numerosos espectadores se han acercado a observar cómo se controlaban las llamas.