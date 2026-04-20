Al PP se le atasca la renovación del Parque de Atracciones de Zaragoza: la intrahistoria de un proyecto marcado por la ambición

No está acostumbrado el Gobierno municipal de Natalia Chueca a que las cosas no salgan según lo previsto. En lo que va de mandato, la regidora ha conseguido salvar una operación Romareda que en un punto parecía desmoronarse, ha logrado inaugurar calles sin apenas retrasos en las obras ni sobrecostes y pudo cerrar unas cuantas zonas jóvenes pese a la contestación social. Pero hay un asunto que se le ha atascado a la primera edil y es la renovación de la concesión del Parque de Atracciones. El propio equipo de la regidora ha reconocido que sus pliegos para la nueva licitación fueron demasiado exigentes y cuentan los que saben que ha sido el exceso de ambición lo que ha llevado al traste, al menos de momento, el traspaso en la gestión de unas instalaciones que, además, forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

El parto del proyecto ya fue tortuoso. Nada más conocerse el plan del Gobierno municipal este despertó recelos porque suponía la ampliación del recinto del parque y la incorporación de zonas de pinar. Esto provocó la reacción de las asociaciones vecinales de Torrero, que se organizaron en la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ante el miedo a una tala masiva de árboles que Natalia Chueca siempre ha negado que se vaya a producir.

El Plan General de Ordenación Urbana se modificó y se aprobó la ampliación del recinto con los votos de PP y Vox, si bien incluso la ultraderecha ha mostrado siempre sus recelos con un proyecto que han pedido que se dimensionase para una ciudad como Zaragoza, sin más pretensiones.

Inversion de decenas de millones

Y es que cuentan fuentes conocedoras del proceso de diseño de este proyecto que los planes originales del Gobierno municipal y de la dirección general de Proyectos Estratégicos –y «faraónicos», según la oposición– eran más codiciosos. Se llegó a tocar la puerta de grandes empresas del sector para ver si existía interés en agrandar un parque que debía ser capaz de atraer visitantes, de ser un atractivo en sí mismo como lo es la Warner en Madrid. Las cifras de inversión que se llegaron a plantear en aquellos contactos informales superaban con creces los 17,7 millones a los que se ha comprometido finalmente la futura adjudicataria.

Y es que pronto este proyecto se topó con la realidad de un sector en el que es muy complicado conseguir números negros y de una ciudad que no tiene capacidad para atraer mucha más gente hasta un parque cuyos gestores anteriores –y actuales mientras dure la orden de continuidad– no creían conveniente que fuera ampliado ya que todavía hay espacio más que suficiente como para agrandar las instalaciones. Quedan tres hectáreas de terreno que no se usan y se han añadido cinco más, lo que da cuenta de lo ambicioso del proyecto. También se indicó la idoneidad de incluir un parque acuático en una ciudad como Zaragoza en la que hace mucho calor, sí, pero que se vacía en verano.

El resultado fue que solo se presentó una oferta en el proceso de licitación, una oferta conjunta de los hasta ahora gestores, los Morte, de la mano de un socio inversor argentino, Fenix Entertainment, que fue muy bien recibido en los despachos del ayuntamiento porque suponía salvar la concesión. A pesar de ello, la propuesta de esta única oferta que se presentó apenas obtuvo 36 puntos sobre 100 por parte de los técnicos. El ayuntamiento quería más.

Una XX que se olvidó quitar

Pero han sido las desavenencias entre los ambos socios las que han desembocado en la situación actual donde la incertidumbre es máxima, a pesar de lo cual los actuales gestores del Parque de Atracciones «ni se plantean» la opción de no abrir. Y mientras continúan conociéndose nuevos errores en la tramitación del proyecto y es que en los pliegos, según desveló esta pasada semana ZeC, no se puso un límite temporal a partir del cual la nueva adjudicataria podría recibir sanciones por no asumir la gestión de las instalaciones, que es justo lo que está pasando. Allí donde tendría que poner un número pone XX. A alguien se le olvidó cambiarlo, añadiendo todavía más inestabilidad a este panorama que también el PSOE está atacando con dureza.

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En Torrero comienzan a estar ya cabreados con el asunto. Ayer convocaron una concentración en la plaza de las Canteras para exigir «dimisiones» en el seno del Gobierno municipal, «que se precipitó al presentar un modelo de parque que no se ajustaba a la realidad». Señalan a la alcaldesa, Natalia Chueca, al concejal de Presidencia, Ángel Lorén, y al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño.