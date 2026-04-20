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Una hamburguesería de Zaragoza se alza con otra 'Champions': "Lo damos todo para hacer las mejores burgers allá por donde vamos"

El Madison repitió triunfo en una nueva edición de la Champions Burger, esta vez en Logroño

Integrantes del Madison en la Champions Burger de Logroño

Integrantes del Madison en la Champions Burger de Logroño / @Madison

Iván Ruiz Jiménez

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

Suma y sigue. Si hace dos semanas la hamburguesería Madison de Zaragoza conseguía vencer en casa en la edición California Dreaming de la Champions Burger que acogió la zona Expo, este pasado domingo repitió triunfo, esta vez en Logroño, bajo el mismo formato. Los zaragozanos, con local en el barrio de La Almozara, lograron convencer a una mayoría de visitantes con su Pink Paradise, por delante de La Ganadora, de los alicantinos Rico, y la West Coast de los malagueños Bsmash.

"Ganamos en Logroño por segundo año consecutivo y arrancamos la temporada lo más fuerte que podíamos arrancar. Una ciudad al lado de casa y que también nos hacer sentir como si estuviéramos en ella", reaccionaron en redes sociales tras conocer su nuevo éxito, que se suma a la victoria que lograron el pasado año en Zaragoza cuando las food trucks de esta particular competición se celebró en Puerto Venecia.

"Esta victoria es el resultado del esfuerzo y el sacrificio de un equipo que lo da todo por hacer las mejores burgers allá por donde vamos. Gracias a todos y cada uno de los que formáis parte de esto: equipo, familia, amigos y todos los que nos apoyan. Sin vosotros nada de esto sería posible", agradecieron.

La hamburguesería Madison subió la persiana por primera vez en 2020, siendo los "pioneros" en toda España en apostar por las smash burger, una variedad de hamburguesas -hoy ya ampliamente popularizadas- que se diferencia de las clásicas principalmente por su estética chafada. Los zaragozanos, con Igor Machado y Christopher Souza al frente, han encontrado un filón en las diferentes de la Champions Burger para labrarse un nombre con este tipo de comida rápida y ganar adeptos en la capital aragonesa.

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El propio Machado reconoció a este diario que su actual ubicación suponía un freno porque están "escondidos en un local pequeño de La Almozara", lo que obliga a su público potencial a "ir de propio". Por ese motivo, reconoció estar preparando la apertura de un segundo Madison en el centro de Zaragoza "durante el primer semestre" de este 2026.

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