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El restaurante favorito de Secun de la Rosa en el centro de Zaragoza: "Han brillado en nuestro comedor"

Un establecimiento del corazón de la ciudad ha logrado atraer con su propuesta gastronómica a varios actores de la serie Aída en los últimos meses

Secun de la Rosa con David Val, Pepe Romeo y Lorena Berdún en el restaurante Novo Maite Anduriña

Secun de la Rosa con David Val, Pepe Romeo y Lorena Berdún en el restaurante Novo Maite Anduriña / PEPE ROMEO

Carla Rodríguez

Zaragoza sigue consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más atractivos del país. No solo por su tradición culinaria, sino también por su capacidad de sorprender a quienes la visitan. El último en dejarse conquistar ha sido Secun de la Rosa, que durante su estancia en la capital aragonesa ha encontrado un restaurante que ya considera uno de sus imprescindibles.

El actor, conocido por su trayectoria en cine, televisión y teatro, se encuentra estos días en la ciudad representando la obra 'La vengadora de las mujeres' en el Teatro Principal. Entre función y función, ha tenido tiempo para descubrir la oferta gastronómica local y no ha tardado en tener claro su sitio favorito: el restaurante Novo Maite Anduriña.

Según ha trascendido a través de redes sociales, el intérprete, junto a Lorena Berdún, ha visitado un restaurante zaragozano que destaca por su ambiente acogedor y una propuesta culinaria que conecta directamente con el producto y el territorio. "Hoy Secun de la Rosa y Lorena Berdún han brillado en nuestro comedor. Han centelleado y fulgurado cada rincón de nustra sala con su luz. Las personas con luz propia son aquellas que resplandecen por sí solas. Tienen un aura especial y solo con su presencia te transmiten su paz", compartió Pepe Romeo, jefe de sala del restaurante Novo Maite Anduriña en su cuenta de Instagram.

El restaurante Novo Maite Anduriña apuesta por una cocina con platos que combinan tradición y creatividad. Una filosofía que encaja perfectamente con la tendencia actual de la gastronomía: volver al origen, pero sin renunciar a la innovación. El establecimiento abrió sus puertas el pasado mes de noviembre en el corazón de Zaragoza, la plaza San Pedro Nolasco, de la mano del jefe de sala, Pepe Romeo, y el joven chef aragonés David Val.

Platos como el steak tartar de ciervo, la corvina al Orio, la merluza en diferentes elaboraciones o la presa de Teruel IGP forman parte de una propuesta que combina producto local y técnica contemporánea, a los que se suman entrantes y creaciones de temporada junto a postres innovadores, todo ello dentro de una cocina que busca equilibrar raíces aragonesas y creatividad actual. 

Habitual de los actores del Teatro Principal

No es la primera vez que un rostro conocido se deja ver en este tipo de restaurantes en Zaragoza. En los últimos años, varios actores, músicos y figuras públicas han mostrado su interés por locales que apuestan por una experiencia completa: buena comida, trato cercano y espacios con personalidad. Además, la capital aragonesa se está asentando como una figura gastronómica en toda España y cada vez son más las caras públicas que deciden hacer una parada en los bares y restaurantes de la ciudad.

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Y es que el restaurante Novo Maite Anduriña se ha convertido en el elegido por muchos actores que pasan por el Teatro Principal. Por ejemplo, la semana pasada fue el turno de Fran Perea, Itzan Escamilla y Elena Rivera, actores que protagonizaron 'El Efecto' en la capital aragonesa. Por este mismo establecimiento, que cogió el relevo hace unos meses del antiguo Maite, han pasado otras caras muy conocidas como David Castillo, Melani Olivares, Anabel Alonso o Toni Acosta.

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