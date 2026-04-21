Una famosa pastelería abre en Zaragoza su segunda tienda: regalará 100 mini tartas en GranCasa

Zaragoza amplía su oferta gastronómica con la llegada de un nuevo espacio pensado para los amantes del dulce. La conocida pastelería Melt ha abierto un stand en el centro comercial GranCasa, consolidando su crecimiento en la capital aragonesa con una segunda apertura que refleja la buena acogida de la marca entre el público local.

Ubicado a apenas cinco minutos del centro de la ciudad, este nuevo punto de venta ofrece una amplia selección de tartas en formato individual que destacan tanto por su estética como por su variedad de sabores. Para celebrar su llegada, la firma ha anunciado una promoción especial que previsiblemente atraerá a decenas de curiosos.

En concreto, la afamada pastelería regalará cien mini tartas el próximo miércoles, 22 de abril, a partir de las cinco de la tarde a los cien primeros clientes que se acerquen al establecimiento.

Sabores originales y tendencias actuales

La propuesta de Melt combina sabores originales y tendencias actuales como Happy Hippo, chocolate de Dubai, queso tradicional aragonés, Lotus, Pantera Rosa, chocolate blanco, galleta Oreo o pistacho, una mezcla que busca sorprender tanto a los más clásicos como a quienes buscan probar algo diferente. Además, incorporan dos nuevos sabores cada mes, lo que permite renovar continuamente su oferta.

Desde la empresa han querido agradecer el apoyo recibido en Zaragoza, ya que el cariño del público ha sido clave para dar este nuevo paso. La apertura en GranCasa también apunta a consolidarse como uno de los referentes en el sector de la repostería creativa.

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Con esto, Melt convierte su llegada al centro comercial de la margen izquierda en todo un evento. El miércoles, a partir de las 17.00 horas, quien llegue primero, se lleva premio. Ya que para los 100 primeros se llevarán un trozo de tarta debajo del brazo.