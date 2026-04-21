Más de 6.000 hogares de Zaragoza se podrán ahorrar en torno a un 20% de la factura de la luz: estas son las condiciones

Cuatro estacionamientos de vehículos contarán, a finales de este año, con una serie de marquesinas cubiertas de placas solares que permitirán crear una suerte de comunidad energética de la que se podrán beneficiar en torno a 6.300 hogares de Zaragoza. Una iniciativa con la que los vecinos, más de 16.000 según las estimaciones propias de la densidad media de cada vivienda en el país, podrán ahorrarse en torno a un 20% de la factura de la luz sin que les suponga coste alguno su adhesión al proyecto.

Las primeras obras han dado comienzo este martes en uno de los cuatro espacios, el parking contiguo al pabellón Siglo XXI, el más grande de los cuatro, y después los trabajos empezarán en los otros tres emplazamientos: junto al Lidl de la calle Marqués de la Cadena, cerca del centro de especialidades Grande Covián y en el estacionamiento de buses discrecionales de Macanaz. En total, habrá 4.176 placas fotovoltacias que producirán más de 3.600 megavatios hora (MWh) anuales, un consumo equivalente al de 1.000 hogares.

El proyecto municipal, que supone una inversión de 5,66 millones de euros que corre a cargo de la concesionaria, la joint venture Solar360 (formada por Repsol y Movistar), cubrirá 471 plazas de aparcamiento, de las cuales 40 contarán con puntos de recarga eléctrica que también permitirán al consumidor ahorrar parte de su coste. La energía que generen estos módulos podrá ser distribuida por Endesa a los vecinos que vivan en un radio de cinco kilómetros, que solo deben apuntarse cuando las obras estén concluidas, lo que está previsto para finales de este 2026. Curiosamente, ese radio de 5.000 metros es posible gracias al último decreto estatal firmado tras la guerra de Irán, ya que antes el límite era de dos kilómetros a la redonda.

La concejala Tatiana Gaudes, junto a representantes de Solar360, este martes junto al pabellón Siglo XXI de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Además, el ayuntamiento también podrá beneficiarse de ese ahorro energético para las instalaciones municipales cercanas, como es el caso del Siglo XXI, primer punto donde han empezado las obras. En su caso, el ahorro será superior al 20% que se estima para los hogares zaragozanos, ya que su consumo es muy superior. Con todo, el abaratamiento de la factura no está cerrado y depende de varios factores.

Los detalles

El principal es el número final de hogares que se apunten a la iniciativa. Es decir, cuantos más vecinos estén suscritos a la comunidad energética de Repsol y Movistar -no precisan del permiso de la comunidad, ya que la instalación no estará en sus domicilios-, menos capacidad de ahorro habrá, siendo ese 20% la media más prudente. Todo esto se dirime de forma periódica, ya que se van cambiando los coeficientes de reparto. Por comparar, un ciudadano que tiene la instalación en su vivienda, de forma directa y propia, puede ahorrarse entre un 40% y un 45% de la factura de la luz.

La concesión tiene una duración de 25 años, sin posibilidad de prórroga, por lo que la joint venture Solar360 será la comercializadora del producto durante ese período, a cambio de un canon anual de entre el 4% y el 10% de la energía generada. Es decir, el ayuntamiento se ahorrará un mordisco importante de la factura de la luz de algunos equipamientos municipales, a lo que sumará una tasa fija, que le abonará Solar360, de 24.000 euros al año.

Un proyecto "pionero"

Para poder instalar las marquesinas, eso sí, habrá que talar más de una treintena de árboles del entorno del Siglo XXI y de Marqués de la Cadena, cuestión que será compensada por la adjudicataria por la imposibilidad de trasladar los ejemplares. Así, Solar360 pagará al consistorio cerca de 24.000 euros para plantar 55 nuevos árboles en la ciudad, en un proyecto que además está enmarcado en el compromiso de Zaragoza de convertirse en una ciudad climáticamente neutra en 2030.

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"Es una iniciativa que ahonda en el modelo de ciudad que queremos para Zaragoza", ha desgranado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, en el acto de inicio de las obras, apostando por "darle un nuevo enfoque a los espacios ya existentes". Por su parte, Guillermo Barth, CEO de Solar360, ha descrito el proyecto como un "hito muy relevante" para la compañía, en un proyecto que desde el ayuntamiento aseguran que es "pionero" en el país.