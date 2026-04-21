Nueva jornada de "caos" a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca insiste en acusar a Sánchez

Dicen en el Ayuntamiento de Zaragoza que tienen un plan para evitar las largas filas que se están creando a las puertas de la casa consistorial desde el pasado jueves, cuando comenzó el proceso para la regularización de inmigrantes. Un plan que, no obstante, no pondrán en marcha hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez les responda a las dudas que le han trasladado sobre la aplicación del real decreto. La alcaldesa, Natalia Chueca, ha vuelto a responsabilizar al Gobierno central de todos los problemas que está ocasionando este proceso a los servicios municipales. También de las filas que se están creando en el ayuntamiento, pese a la orden firmada por el equipo de la regidora para centralizar estas gestiones en el consistorio, las mismas que hasta ahora se hacían en las juntas de distrito.

Chueca insiste. El proceso está siendo "un caos". Y no le falta razón a tenor de las imágenes que se siguen viendo a las puertas de la casa consistorial, hasta donde acuden de madrugada muchos de los que están intentando legalizar su situación en España. Según los datos facilitados por el consistorio, hasta este martes, el registro del ayuntamiento ha atendido a 527 personas de manera presencial y se han registrado, en el mismo periodo de tiempo, un total de 2.122 instancias entre las presenciales y las telemáticas. Del total, 1.184 están relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 938 con el certificado de empadronamiento.

Las dudas sobre el informe de vulnerabilidad

Precisamente, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los trabajadores públicos es la tramitación del informe de vulnerabilidad. La concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, ha vuelto a decir este martes que el ayuntamiento "no va a hacer informes como churros" y ha expuesto una de sus principales dudas al respecto. Según ha explicado, el Gobierno de Sánchez entiende que, por el mejor hecho de estar en una situación de irregularidad ya cumple con los requisito de vulnerabilidad. Entonces, "¿para qué narices quieres ese informe de vulnerabilidad?", cuestionaba la concejala.

Filas a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Según ha explicado Orós, si el Gobierno de España "hubiera querido otro resultado, hubiera utilizado la cogobernanza y antes de lanzar este decreto habría informado a los ayuntamientos, con los que se habría coordinado". Pero, ha insistido, nada de eso ha sucedido, de ahí la situación que se está viviendo estos días a las puertas del consistorio.

El requerimiento enviado desde Zaragoza incide en este informe de vulnerabilidad. Entre otras cuestiones, se pregunta si los servicios sociales municipales también tienen competencias en asistencia social, como ocurre con las entidades, a las que se les encomienda la acreditación de la situación de vulnerabilidad. Hay más, porque en el ayuntamiento solicitan unos criterios claros para valorar y determinar la existencia o no de dicha situación de vulnerabilidad. Además, el consistorio insta al Gobierno de Sánchez a que aporte recursos y financiación para poder ejecutar esta tarea.

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Oros ha explicado que tienen un plan organizativo para evitar la imagen de caos que desde el pasado jueves se está proyectando a las puertas del consistorio, aunque antes de adoptar nuevas medidas esperan la respuesta del Gobierno central. Un proyecto con el que también quieren evitar el colapso de los servicios sociales municipales.