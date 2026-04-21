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El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur

La consultora zaragozana Sers, que fue quien diseñó el emergente barrio zaragozano a principios de siglo, será la responsable de redactar el anteproyecto

Arcosur tendrá un gran parque central por 18 millones de euros.

Arcosur tendrá un gran parque central por 18 millones de euros.

El Periódico de Aragón

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Sers, consultora zaragozana especializada en Ingeniería y Arquitectura, será la encargada de diseñar el macroparque central de Arcosur, con unas dimensiones totales de más de 67 hectáreas que le permitirán estar cerca de doblar al Parque Grande José Antonio Labordeta y convertirse en el nuevo pulmón verde de Zaragoza. El estudio se ha impuesto a Cadisa, firma también aragonesa, en la licitación de la Junta de Compensación de Arcosur, encargada de financiar el proyecto. Sers se ha impuesto en la parte técnica, ya que la económica era idéntica en ambos casos, 125.000 euros.

Y es que este es un contrato menor que supone el primer paso para un macroproyecto que permitirá vertebrar el emergente barrio zaragozano, pues el parque lo cruza desde el este, junto a los campos de golf, hasta el oeste, junto a la antigua carretera de Madrid. Sers será la encargada de diseñar el anteproyecto de todo el ámbito, aunque también deberá redactar el proyecto de urbanización de la primera pastilla de la zona verde, de unas 23 hectáreas, junto al golf y encima de una bolsa de suelos para 812 pisos libres aún por urbanizar.

Del mismo modo, a través de esta licitación la consultora zaragozana, que recientemente ha diseñado el parque del Portillo, también ostentará la dirección facultativa de las obras de esa primera parte del parque de Arcosur, que tendrá un presupuesto de 2,7 millones de euros. En total, urbanizar toda la gran zona verde supondrá una inversión de 18 millones de euros, que correrá a cargo de la Junta de Compensación.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Se da la circunstancia, además, de que Sers fue la encargada de supervisar los primeros pasos del barrio, entre 2002 y 2007, diseñando su aspecto actual. Es decir, la distribución con la que nació Arcosur, el gran macroproyecto urbanístico de la ciudad, que fue inaugurado en 2009 pero que se quedó estancado durante años a consecuencia del estallido de la crisis inmobiliaria.

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Ahora, con una junta saneada y sin deudas, las administraciones han puesto los ojos de nuevo en el distrito como el polo de crecimiento que más posibilidades ofrece en Zaragoza. Es por ello que se ha firmado un protocolo entre la propia junta, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón e Ibercaja, la mayor tenedora privada de suelos, para completarlo en la próxima década. En total, admite 22.815 viviendas (en torno a un 55% protegidas) y cerca de 70.000 habitantes.

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