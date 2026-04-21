La reapertura de Giesa como ciudad del cine, en el aire: la única empresa que ha presentado oferta no registra a tiempo la documentación

Es uno de los proyectos más relevantes del Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y lo es por la inversión destinada: más de 20 millones de euros para construir lo que el consistorio ha denominado la ciudad del cine en las naves de la antigua fábrica de Giesa. Sin embargo, su futuro inmediato ahora mismo pende de un hilo ya que ha surgido un contratiempo en el proceso de presentación de ofertas para la gestión de los platós, que es la actividad principal de las instalaciones, y es que la única propuesta no se ha registrado dentro del plazo consignado. Desde el PSOE afirman que "esta es otra muestra más de las chapuzas Chueca y que no es un hecho aislado" mientras que ZeC solicitado el cese del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño, del que depende este macroproyecto que desde la oposición, también Vox, nunca han 'comprado' a los populares por considerarlo "faraónico" y alejado de las necesidades del barrio en el que se sitúa, Montemolín.

El problema se ha debido a que la única empresa que ha presentado oferta en el proceso de licitación no ha entregado toda la documentación a tiempo. El plazo se cerraba el pasado viernes a medianoche y el último de los documentos con su propuesta para gestionar las explotaciones, el que contiene la oferta económica, se registró pasadas las 00.00. Según la compañía, ellos habían subido a la plataforma digital toda la información antes de la hora límite, por lo que la mesa de contratación encargada de evaluar la propuesta ha solicitado un informe al servicio de Redes y Sistemas para que compruebe si el fallo puede ser de la web municipal, en cuyo caso cabría aceptarse la oferta de compañía que se ha postulado como adjudicataria. No obstante, en caso de que se determine que el problema es de la propia licitadora, estos quedarán descartados del proceso y, por tanto, el concurso se tendrá que declarar desierto, si bien podría volver a licitarse otra vez.

Estado de las obras de las antiguas naves de Giesa. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Esta empresa es la mexicana EFD Studios, "una gran crew de cineastas trabajando para cineastas", definen en su página web. Y esta es la parte positiva, que este proyecto en el que se ha invertido tanto dinero ha suscitado el interés del sector privado, aunque haya sido una única empresa. De ahí que fuentes del área de Presidencia, de la que depende el proyecto, muestren "satisfacción". Aseguran además que EFD es una "multinacional con experiencia en el sector" y se muestran convencidos desde el Gobierno municipal que, pese a los contratiempos que han surgido en el proceso, "será la adjudicataria" del contrato. Según explican en su página web, EFD Estudios tiene sedes en Colombia, México, EEUU y España y han colaborado en producciones de la talla de Narcos México, Spectre 007 y Roma, la película de Alfonso Cuarón.

El proceso de licitación de este contrato parece gafado. El plazo para presentar ofertas debería haber concluído el pasado 7 de abril, sin embargo el consistorio optó por alargar el plazo diez días ante las dudas planteadas por los licitadores, lo que despertó algunas dudas ante la posibilidad de que el concurso quedase desierto. Sin embargo, desde el equipo de Natalia Chueca siempre aseguraron que existía mucho interés dentro del sector audiovisual por la construcción de un equipamiento, un interés que ha resultado en la presentación de una única oferta, la de EFD Estudios.

Ya hubo ampliación del plazo

Según justificó la dirección general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, la ampliación en diez días del plazo para presentar ofertas se consideraba "conveniente" para garantizar "la correcta preparación de las ofertas" por parte de "los operadores interesados" ante las consultas "y solicitudes de información" que se han producido en las últimas semanas. Es decir, parece ser que la empresa mexicana requería de más tiempo para completar toda la documentación que se les exigía, si bien parece ser que les faltaron unos minutos, puesto que se pusieron a registrar su propuesta minutos antes de que se acabara el plazo, de ahí que uno de los tres sobres, el de la oferta económica, no entrara a tiempo. Si se considera que fue culpa de la compañía mexicana, el concurso tendría que declararse desierto, por lo que tendría que licitarse de nuevo, lo que haría imposible cumplir con los plazos comprometidos por el ayuntamiento. Y es que en septiembre este nuevo equipamiento, todavía en obras, tendría que estar funcionando.

Recambio de tejas de las naves de Giesa. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La precaria situación de la adjudicación de la ciudad del cine ha despertado ya las críticas de la izquierda. Desde el PSOE han asegurdo que esta es "otra muestra más de las chapuzas de Chueca y que "ya no es un hecho aislado". El concejal socialista Horacio Royo ha pedido a la alcaldesa que rectifique y ha asegurado que “lo que hoy hemos conocido es el siguiente capítulo de la sucesión de fracasos estrepitosos de los diferentes proyectos estrella de Chueca”.

“Después de más de 70 días, una empresa traída casi a rastras para concurrir en este asunto, llegué a presentar la documentación en el tiempo límite, es una muestra más de la pésima capacidad de gestión de este Gobierno”, ha añaidod y ha recordado que “se trata de un proceso que nació mal, que nació dando la espalda a los vecinos y vecinas de la ciudad, que nos ha costado ya cerca de 20 millones de euros".

Por su parte, desde Zaragoza en Común aseguran que "lo que ha pasado con la licitación con la ciudad del cine es la crónica de una muerte anunciada y la confirmación de lo que llevamos meses denunciando: que este proyecto es un nuevo fiasco del gobierno de Natalia Chueca". "Pedimos cese de (José María Ruiz de) Temiño y el desmantelamiento de la oficina de Grandes Proyectos que sólo ha traído costes para las arcas municipales y fiascos como estos", refiriéndose también a la renovación del Parque de Atracciones, que depende también de esta dirección general, integrada en el área de Presidencia que dirige Ángel Lorén.

El modelo de gestión

La explotación de estas instalaciones se realizará mediante la fórmula de la concesión demanial y se cederá, cuando se adjudique, durante 30 años. A cambio, la compañía adjudicataria deberá pagar al consistorio, a lo largo de todo este tiempo, un canon de, como mínimo, 8.357.253,65 euros, contando dentro de esta cantidad el 1% que deberá aumentar cada año la cuantía que aporte la compañía al consistorio. El canon no se revalorizará con respecto al IPC, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Según marcan los pliegos, el importe mínimo anual que deberá abonar la adjudicataria será de 271.155 euros a partir del cuarto ejercicio, ya que los tres primeros no computan.

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Si finalmente EFD resulta adjudicataria, la empresa mexicana se encargará de gestionar un espacio de 5.600 metros cuadrados, la mayoría de los cuales se refieren a tres grandes platós de grabación que estarán situados en la planta baja y cuyas naves ya son visibles desde el exterior del edificio. Los podrán alquilar a terceros operadores o utilizarlos para producción propia. Asimismo, la adjudicataria gestionará también espacios auxiliares dedicados a la preproducción y la postproducción, como almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y el llamado backlot, una suerte de plató exterior en el que se pueden realizar rodajes al aire libre pero en condiciones controladas. En la documentación presentada, EFD deberá demostrar solvencia tanto técnica como económica y experiencia en el sector.