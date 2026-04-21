El restaurante de Zaragoza que ha enamorado al héroe de la Recopa: "¿A que venir es otro gol decisivo desde medio campo?"

En la retina de los zaragocistas de mediana edad o de los que ya peinan canas permanece una imagen inmortal: una descomunal volea de Nayim desde 50 metros para batir a Seaman, portero del Arsenal, que valdría para que el Real Zaragoza levantara la Recopa de 1995, su título de mayor prestigio hasta el momento. Desde entonces, la leyenda de aquel instante y de aquel equipo no ha hecho sino crecer en un contexto deportivo en el que el club vive el peor y más delicado momento de su historia.

La visita del Ceuta este pasado fin de semana para jugar en el Ibercaja Estadio volvió a traer a este presente de penurias los recuerdos de aquel pasado glorioso. Ya en la previa, cinco jugadores de aquella plantilla para el recuerdo, Aguado, García Sanjuán, Solana, Poyet y Nayim, se reencontraron en el restaurante Jameos de Zaragoza en torno una mesa. Un encuentro que aprovechó la visita de este último, actualmente coordinador de la cantera del club ceutí.

El propio Nayim fue el encargado de hacer el saque de honor antes del inicio del partido. "Nayim, legendario exjugador del Real Zaragoza que perdura en la memoria colectiva de los aficionados blanquillos por su icónico gol de la Recopa, será homenajeado este sábado en Ibercaja Estadio. Un merecido tributo para un jugador de leyenda que contribuyó, con un gol inolvidable, a uno de los éxitos más importantes en la historia del Real Zaragoza", escribió en su web el Real Zaragoza.

En el campo, el resultado no fue el esperado para los intereses zaragocistas, con un exiguo empate dejó además un pésimo sabor de boca por el empate del Ceuta, con 10 jugadores, en el minuto 90. Pese al varapalo, aunque al final de la jornada recortó un punto a la salvación tras una nueva derrota del Cádiz, Nayim se mostraba optimista. "En Zaragoza se hacen milagros, seré un iluso, pero yo mantengo la esperanza de esquivar la tragedia", dijo en una entrevista con este periódico.

"Un gran honor disfrutar de tu compañía"

La visita de Nayim a Zaragoza todavía dio más que hablar. El ceutí visitó el restaurante La Embajada, en plaza Aragón, un establecimiento especializado en cocina nikkei y que se distingue por sus tardeos con la singularidad de su ubicación, en un palacete renacentista.

"Nayim, ¿a que venir a La Embajada es otro gol decisivo desde medio campo? Un gran honor disfrutar de tu compañía. Muchas gracias Nayim", escribieron en redes sociales los propietaros del negocio, acompañando a una foto en la que posaban junto a la leyenda zaragocista.

Con David Boldova al frente, en esta segunda vida junto con los hermanos Acedo, propietarios de otros restaurantes de referencia como Aura o Selvatik, La Embajada ha sabido recuperar su antiguo esplendor dentro del palacete de inspiración renacentista situado en la plaza Aragón, al lado de la antigua Capitanía General.

La ubicación explica solo una parte de su éxito, pero nada sería posible sin una cuidada y talentosa carta caracterizada por la cocina nikkei, que une la tradición, los cortes y el minimalismo de la gastronomía japonesa con los productos de la peruana y con guiños aragoneses.

En la parte más clásica sobresalen entrantes como el jamón ibérico de bellota, la cecina de wagyú con aceite de Aragón, las croquetas de chipirones en su tinta o unas alcachofas confitadas con boletus y foie gras a la brasa; a ello se suman elaboraciones con más sello de autor, como el lomo de atún marinado con mango, soja y cassé o los espárragos blancos a la brasa con leche de coco, lemongrass, azafrán y gamba roja.

Noticias relacionadas

En los principales, la carta combina pescados como la merluza de pincho con borraja y acelga, el rape asado con aceitunas negras del Bajo Aragón o el bacalao al pil pil, con carnes como la paletilla de cabrito asada, el costillar ibérico a la barbacoa de chilindrón o un solomillo con colmenillas rellenas de foie y crema de boletus.