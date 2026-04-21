San Jorge llena Zaragoza de cultura: guía completa para vivir el Día de Aragón

Zaragoza se prepara para celebrar por todo lo alto el Día de Aragón con una agenda repleta de propuestas culturales, festivas y familiares que se extenderán durante dos jornadas, los días 22 y 23 de abril. La capital aragonesa se convertirá en un gran escenario abierto donde convivirán la tradición, el talento local y las nuevas expresiones artísticas.

Uno de los puntos más importantes será el Edificio Pignatelli, que abrirá sus puertas al público con una programación continua que tiene desde espectáculos escénicos hasta música en directo, pasando por magia, cine o actividades participativas. La vispera a este día, tendrá lugar la noche del 22 de abril, cuando el Patio de la Sala de la Corona acogerá una propuesta audiovisual de Yaguar Visual Art junto a los conciertos de Idoipe y Rosin de Palo.

El jueves 23 arrancará con actividades para todos los públicos. A lo largo del día habrá actuación como “España en conserva” de LaMov, los Títeres de la Tía Helena con su montaje sobre Ramón y Cajal, el concierto del Coro Ixena o la celebración del 40 aniversario de Biella Nuei. También habrá sesiones musicales con DJ Guillems y propuestas escénicas.

Los jardines y espacios interiores del Pignatelli se llenarán además de actividades familiares, como la Ferieta de Juegos de la PAI, el espectáculo “Carabín carabán” de Almozandia o una carpa mágica con artistas como Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago. El folclore aragonés también tendrá su espacio con el Dance del Rabal y la banda de gaitas de boto.

La programación continuará por la tarde con nuevas actuaciones de danza y teatro, además de iniciativas participativas como el rodaje de un cortometraje impulsado por el Colectivo Z. Además también podremos presenciar el estreno de “Goya, te quiero”, de Pilar Almalé, y después el concierto de clausura de La Estrella Azul Live.

Pero la celebración no se limitará al Pignatelli ya que Zaragoza entera se volcará con San Jorge con una amplia oferta cultural repartida por la ciudad. El centro será uno de los espacios más animados con el tradicional Día del Libro en el Paseo de la Independencia, donde librerías y lectores volverán a encontrarse en una de las citas más populares de la jornada.

Además, numerosos espacios culturales abrirán sus puertas de forma gratuita. Entre ellos destacan el Museo Goya, el CaixaForum Zaragoza o la Catedral del Salvador de Zaragoza. También se suman los museos municipales, como el Pablo Gargallo o el Museo del Fuego, junto a la Ruta Caesaraugusta.

La jornada incluirá asimismo la Muestra de Artesanía Aragonesa en la Plaza de los Sitios, visitas al Palacio de la Infanta y el acto institucional en el Palacio de la Aljafería, donde se entregarán las distinciones del Día de Aragón.

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Con esta completa programación, Zaragoza celebra el Día de Aragón como una de sus fechas más destacadas, contando con una celebración que combina identidad, cultura y fiesta.