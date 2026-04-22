Abre Enjoy Park, el un nuevo macroparque de ocio infantil de Zaragoza donde los más pequeños lo pasan en grande: “Me da envidia que no sea para adultos”

Más de 3.000 metros cuadrados de paraíso infantil. Así se puede describir, en pocas palabras, a Enjoy Park, un nuevo espacio de ocio que acaba de abrir en Los Porches del Audiorama. Y lo ha hecho ante la expectación de decenas de asistentes que deseaban convertirse en uno de los primeros cien niños que han accedido gratis durante una hora. Una vez Javier Cuevas, gerente del centro, ha cortado la cinta inaugural entre vítores y confeti, se ha desatado la locura entre los más pequeños, que no podían esperar más para pasarlo en grande.

Ambientado en un entorno futurista, este parque no solo llama la atención por sus dimensiones, sino también por la cantidad de opciones de juego disponibles. Camas elásticas interconectadas, zonas de salto libre, un gran parque de bolas, toboganes gigantes, una estructura de escalada, simuladores y juegos de habilidad… Las diferentes alternativas de entretenimiento se organizan en diferentes áreas adaptadas a cada rango de edad. Incluso dispone de un área 'toddler', un espacio seguro y tranquilo diseñado específicamente para los más pequeños con suelo blando y juegos de psicomotricidad.

Una apuesta innovadora

Tampoco falta el juego simbólico en áreas que simulan una cocina o un supermercado, dos clásicos del entretenimiento infantil. Los niños pueden recrear escenas cotidianas con sus compañeros, como hacer la compra, seleccionar los productos, trocearlos… Pero este espacio de ocio también les permite vivir experiencias que no suelen incluirse en los parques infantiles comunes, como el karting o la zona arcade. Una gran variedad de actividades diferentes en las que la diversión está asegurada.

“Yo si fuese niña vendría desde luego, me da envidia que no sea para adultos”, ha asegurado Charo, una de las trabajadores del parque, que afirma que afrontan esta apertura “con muchos nervios pero también muchas ganas y mucha ilusión”. A partir de hoy, Enjoy Park abrirá de lunes a viernes de 16:30 a 21:30 horas y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 22:00 horas. Para acudir en fin de semana y festivos, es necesario reservar de forma anticipada a través de su página web.

La oferta de Los Porches del Audiorama

Javier Cuevas también recibe con optimismo a este nuevo establecimiento: “esta apertura ha supuesto un 99% de ocupación, es un espaldarazo para este centro comercial y también una apuesta por el ocio. Hemos decidido comercializar el centro y centrarnos en el 'target' infantil”, explica. Esta apuesta se alínea con otros negocios de la superficie comercial, como Laser Space o la escuela de baile Dance & Style.

Otras muchas iniciativas completan la oferta de los Porches del Audiorama. El recinto cuenta con una programación continua de actividades de dinamización como el Mercado de los Porches, la muestra literaria Zaraletras o los eventos especiales para público familiar durante las Fiestas del Pilar, Navidad y otras fechas destacadas. Con la apertura de Enjoy Park, el centro comercial refuerza su papel como enclave estratégico de La Romareda, dada su proximidad con el Auditorio de Zaragoza, el Hospital Miguel Servet o el futuro estadio de fútbol.