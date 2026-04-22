El barrio 'solar' de Zaragoza que recibe un nuevo impulso hacia el autoconsumo energético

Fue en el verano de 2021 cuando comenzó la instalación del que iba a ser el primer barrio solar de España. Lo hizo en Zaragoza, en el Actur, en un proyecto impulsado por el ayuntamiento de la capital aragonesa junto a Ecodes y la energética EDP. La iniciativa estaba orientada a ahondar en el autoconsumo energético, con la instalación 240 paneles fotovoltaicos de 50 kilovatios (kW) de potencia que, actualmente, siguen dando servicio desde los pabellones Siglo XXI y Actur 5.

En cambio, pese a que la idea inicial del Gobierno municipal, entonces liderado por Jorge Azcón, era la de ampliar el proyecto a más zonas (se llegaron a plantear otros siete barrios, ligados a los fondos europeos que entonces empezaban a repartirse), EDP terminó retirándose tras la instalación de las placas solares y, en estos momentos, el barrio solar es gestionado únicamente por Ecodes, aunque ya está a pleno rendimiento.

En ese sentido, en estos momentos hay 200 hogares del Actur que se benefician, independientemente de su comercializadora, de un importante ahorro en su factura, que ronda el 20%. 180 de esos 200 hogares pagan una cuota mensual, a cambio, de seis euros, mientras que hay otras 20 familias que viven en edificios de Zaragoza Vivienda y que, por su situación de vulnerabilidad, están exentos de ese pago.

Precisamente, el nuevo proyecto presentado este martes por el Ayuntamiento de Zaragoza, y que estará en funcionamiento a finales de este año, es muy similar en su idea al del barrio solar del Actur y esa ampliación que nunca llegó, aunque con matices. Esta iniciativa consiste en cubrir con marquesinas solares hasta 471 plazas de aparcamiento municipales, en el entorno del Siglo XXI (donde ya han empezado las obras), además de en la calle Marqués de la Cadena, en el entorno de Macanaz y junto al Grande Covián.

Recreación del aspecto que tendrán las marquesinas, cubiertas de placas solares, en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Este segundo plan lo ejecuta Solar360, una joint venture participada por Repsol y Movistar, con una inversión de 5,6 millones de euros. La energía que generen las placas fotovoltaicas que cubrirán las marquesinas tendrán una triple función. La primera es la que coincide con la esencia del barrio solar ya operativo en el Actur, aunque con un radio de beneficiarios mucho mayor.

Hasta 6.300 hogares

Y es que, tras el último decreto energético estatal, se amplió la posibilidad de beneficiarse de estas comunidades energéticas a los ciudadanos que residen en un radio de 5 kilómetros (antes era solo de 2), por lo que las estimaciones hablan de que se podrían beneficiar hasta 6.300 hogares potenciales, con un ahorro que también sería de entorno al 20% de la factura de la luz.

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Pero, además, esta iniciativa también permitirá al ayuntamiento ahorrarse parte del coste energético por el consumo diario de instalaciones como el citado pabellón siglo XXI, e incluirá, igualmente a un precio más barato, 40 puntos de recarga para vehículos eléctricos bajo las nuevas marquesinas.