¿Qué fue la celda del prior de La Cartuja que se convertirá en el primer albergue de peregrinos de Zaragoza?

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concluido por fin las obras de rehabilitación de la antigua celda del prior de La Cartuja, un edificio que forma parte del conjunto monástico que se sitúa en el origen de este barrio rural de Zaragoza. El inmueble, tras la inversión de 1,5 millones de euros, se convertirá en un albergue de peregrinos -el primero en la capital aragonesa- y servirá además como espacio multifuncional para los vecinos de la zona.

Ese es ya el presente de la celda del prior, aunque el pasado no es menos interesante. Y es que los orígenes de este barrio rural, muy reivindicados por sus habitantes pero que siguen siendo desconocidos para la mayoría de los zaragozanos, se sitúan en el siglo XVII, cuando comenzó a construirse un monasterio de la orden de los cartujos, una cartuja, que fue la última que se edificó en España. Fue sobre este monumento sobre el que después se comenzó a construir un pueblo que acabó asimilado a la capital aragonesa.

Así ha quedado por fuera la antigua celda del prior. / Jaime Galindo

Según explica el portal de Turismo del Gobierno de Aragón, la Cartuja de la Concepción, como se denominaba, fue fundada a mediados del siglo XVII por don Alfonso de Villalpando y Funes y su esposa, doña Jerónima Zaporta y Albión. Desde la asociación vecinal de este barrio rural profundizan más en la historia y cuentan que fue a la muerte de don Alfonso, quien había manifestado en su testamento su voluntad de fundar un monasterio cartujano en tierras aragonesas, doña Jerónima se convirtió en la impulsora de la nueva cartuja y quien firmó la capitulación y concordia de su fundación el 20 de agosto de 1634.

El origen de La Cartuja, una cartuja

"El monasterio, en origen, se instaló en un lugar cercano a la villa de Alcañiz llamado la Torre de los Martucos. La presencia de tropas francesas en la llamada guerra Secesión Catalana, obligó a los cartujos a abandonar el lugar y en 1643 se trasladaron a la llamada Torre de las Vacas o Torre de Martín Cabrero, que es el emplazamiento del actual barrio de la Cartuja Baja", explican en la web de esta entidad.

Esta fue, la última Cartuja construida en España y sigue el modelo tipológico fijado por esta orden monástica en el siglo XVI y que se puede ver también en la cercana Cartuja de Aula Dei en Peñaflor (Zaragoza). El conjunto está realizado completamente en ladrillo. "Consta de una planta rectangular, delimitada por una muralla de ladrillo reforzada por cubos circulares, que aloja en su interior la iglesia como eje articulador de todo el espacio", explican en Turismo.

Así ha quedado por dentro la celda del prior de La Cartuja. / Jaime Galindo

Tras la guerra de Independencia y con el decreto de desamortización de los bienes de la Iglesia de Mendizábal, los cartujos se marchan del monasterio y, en un caso único en toda España, el edificio se reaprovechó y se convirtió en un pequeño pueblo. Orignalmente había treinta y seis celdas individuales donde dormían los monjes cartujos, entre ellas la celda del prior, que es el espacio que ahora se reconvertirá en un albergue de peregrinos.

Ya en la segunda mitad del siglo XX comenzó la restauración de los distintos elementos que seguían en pie. Todavía se conservan dependencias del antiguo monasterio barroco como la portería, la hospedería, la iglesia, la torre y la sacristía, así como el exterior del refectorio, partes de algunas celdas, parte de los lienzos del patio del gran claustro y parte del muro que rodea el recinto con sus torreoncitos ultra semicirculares, explican en la web de la asociación vecinal. El trazado general de la cartuja coincide con las actuales calles del barrio rural.

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Así, en los últimos años se han recuperado espacios reconvertidos en distintas instalaciones. Con la reapertura de la antigua celda del prior se da un paso más para la recuperación de la historia de este barrio rural de La Cartuja Baja, que sin duda tiene uno de los pasados más curisoso de la capital aragonesa.