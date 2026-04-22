La ciudad del cine de Zaragoza tiene la licitación encarrilada: “Al haber una sola oferta, todo apunta a que será la adjudicataria”

La ciudad del cine de Zaragoza sigue avanzando, aunque no sin obstáculos. La licitación para su gestión ha despertado interés internacional, pero un fallo técnico en el proceso ha introducido algo de incertidumbre en un proyecto clave para el impulso del sector audiovisual. Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad, ha restado trascendencia a la situación, convencida de que la única empresa interesada, la mexicana EFD Studios, acabará siendo la adjudicataria de su gestión.

“En este caso, al haber una sola oferta, todo apunta a que será la adjudicataria”, ha resumido Chueca. Ahora hay que ver cómo resuelve la mesa de contratación los problemas técnicos, que es quien debe tomar la decisión.

El escollo radica en que no llegó toda la documentación a tiempo. El plazo se cerraba el pasado viernes a medianoche y el último de los documentos, incluida la oferta económica, se registró pasadas las 00.00. Chueca ha explicado que la situación está ahora en manos de los técnicos. “Se está analizando el informe y lo que determine la mesa de contratación”, ha informado. Otra historia hubiese sido, ha incidido, que no hubiera candidatos. “El problema habría sido que no hubiese ningún licitador interesado y que el proceso quedase desierto”, ha subrayado. En ese caso, el Ayuntamiento de Zaragoza habría tenido que replantear las condiciones del pliego o volver a sacar el concurso público.

No ha sido así. Ha habido interés y también una oferta presentada. El obstáculo ha llegado en el último momento: un fallo técnico en la firma. La alcaldesa ha reiterado que ahora toca esperar a la decisión de la mesa de contratación. Mientras tanto, ha lanzado un mensaje de calma: “Seguro que se va a buscar una solución”.

Chueca enmarca este tipo de incidencias dentro de lo habitual cuando empresas menos familiarizadas con la administración pública se enfrentan a estos procesos. “No es una situación excepcional”, ha apuntado, aludiendo a las dificultades técnicas que pueden surgir en trámites telemáticos complejos.

Más allá del incidente, el fondo de la cuestión deja un balance positivo para el Ayuntamiento de Zaragoza. El interés de un grupo internacional por un proyecto impulsado desde Zaragoza es, para la alcaldesa, una señal de fortaleza. “Es positivo que un proyecto nacido en Zaragoza haya despertado interés internacional”, ha destacado.

Estado de las obras de la ciudad del cine de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Ese posible adjudicatario, con experiencia y solvencia, podría convertirse en una pieza clave para desarrollar el ecosistema audiovisual que el consistorio quiere impulsar con la rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa y la creación del denominado Distrito 7. “Puede aportar capacidad, profesionalidad e impulsar el ecosistema audiovisual”, ha señalado.

Más proyectos

La llegada de un actor de este perfil no solo reforzaría la infraestructura, sino que también podría abrir la puerta a nuevas iniciativas. “Puede atraer nuevos proyectos que complementen los locales y nacionales”, ha añadido la alcaldesa, que se ha mostrado muy satisfecha con el rumbo del proceso: “Estoy muy contenta en ese sentido”.

Hoy en día, con una única oferta sobre la mesa, el desenlace parece encaminado. “Todo apunta a que será la adjudicataria”, ha reiterado Chueca, quien, eso sí, evita dar nada por cerrado. La última palabra la tendrá la mesa de contratación, encargada de resolver los problemas técnicos que han marcado esta fase del proceso.

La Ciudad del Cine, que se situará en Montemolín, es uno de los proyectos más relevantes del Gobierno municipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza. Implica una inversión de más de 20 millones de euros en las naves de la antigua fábrica de Giesa.