La consultora zaragozana que estuvo detrás del nacimiento de dos barrios y ahora diseñará el pulmón verde de Arcosur

La expansión de Zaragoza por el sur no se entendería sin la firma de Sers, una prestigiosa consultora local con más de medio siglo de trayectoria que fue la encargada de diseñar dos nuevos barrios, Valdespartera y Arcosur, que permitieron que la capital aragonesa siguiese creciendo hacia el cuarto cinturón. Dos distritos que han tenido una vida dispar, con el primero ya completado y habitado, con un 97% de sus viviendas protegidas (una de cada tres en Aragón están localizadas ahí), y con el segundo, Arcosur, intentando despegar tras el frenazo que supuso la crisis inmobiliaria.

Uno de los próximos desarrollos del emergente barrio zaragozano, muy superior en tamaño a Valdespartera con 22.815 pisos mixtos (un 55% son VPO) y una capacidad para albergar 70.000 habitantes, será el macroparque central. Esta infraestructura supondrá una inversión total de 18 millones de euros y vertebrará Arcosur de este a oeste, conectando la parte norte, pegada a Rosales del Canal, con la parte sur, donde tiene buena parte del espacio residencial aún por desarrollar.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Curiosamente, la misma consultora que se encargó de esbozar el boceto de lo que sería Arcosur entre 2002 y 2007 será la encargada de diseñar el anteproyecto del parque, que tiene más de 67 hectáreas y casi dobla al Parque Grande José Antonio Labordeta. En ese sentido, Sers se ha adjudicado, por 125.000 euros, la redacción del citado anteproyecto, la cual deberá entregar para finales de este año.

Y no solo eso. La firma zaragozana, fundada por los ingenieros de caminos José Miguel Marco y Víctor Zorraquino, también será la responsable de redactar el proyecto de la primera parcela del parque, de 23 hectáreas que parten desde los campos de golf, en la zona de los lagos. A su vez, Sers Consultores tendrá igualmente la dirección facultativa de las obras de esa primera zona verde, cuya ejecución está valorada en 2,7 millones, incluidos dentro de los 18 que costará la totalidad del macroparque central.

Boceto de Arcosur diseñado por Sers a principios de siglo. / SERS

En esa primera década del siglo XXI, la consultora también fue la encargada de la urbanización de buena parte de un proyecto que, en cierta medida, está estrechamente relacionada con Arcosur: la Expo 2008. Y es que el nacimiento del barrio no se entiende sin la exposición, pues el ayuntamiento carecía de liquidez para comprar los terrenos del meandro de Ranillas, donde se celebraría el evento, por lo que llegó a un acuerdo con Ibercaja que supuso, de facto, el nacimiento de Arcosur.

Kilómetros de infraestructura

En su página web, Sers destacaba las principales virtudes de Arcosur cuando se encargó de su diseño, poniendo el foco en su red viaria (45 kilómetros repartidos en 90 calles), un carril bici de 20 kilómetros, una red de abastecimiento de 78 kilómetros, una red de recogida de aguas pluviales de 45 kilómetros, otros 35 kilómetros para el saneamiento y 37 para el riego y los 16 kilómetros de red de recogida de resiudos sólidos urbanos por aspiración neumática enterrada.

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Del mismo modo, la consultora también ahonda en los depósitos de abastecimiento previstos, con una capacidad de 20.000 metros cúbicos. La consultora también hacía hincapié en los 9.000 metros cúbicos de las balsas de riego o los 180.000 metros cúbicos que pueden absorber los lagos de laminación, entorno a los que se construirá el nuevo parque, junto al campo de golf de 18 hoyos.