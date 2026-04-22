La negociación por el erte de las piscinas de Zaragoza se aplaza: la empresa se reúne con el ayuntamiento para buscar una solución

La resolución del conflicto de los tres pabellones y piscinas de Zaragoza donde la gestora ha planteado un erte (los CDM Alberto Maestro, Palafox y Tenerías) deberá esperar, al menos, una semana más. Los sindicatos y la dirección de la empresa, la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Imesapi-Salzillo), estaban citados este mediodía para seguir negociando el citado expediente, que supondría el despido temporal de medio centenar de trabajadores y dejaría en el aire la continuidad del servicio en los tres equipamientos a partir del 1 de mayo.

En ese sentido, la empresa se ha reunido con responsables del área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza para tratar de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Por recapitular, en febrero ya avisaron al consistorio que el contrato actual caducaba y no tenía posibilidad de prórroga, por lo que anticiparon su intención de dejar de prestar el servicio, en un conflicto extensible en los próximos meses a los otros dos pabellones en los que gestionan los servicios de control de accesos, mantenimiento y socorrismo, el Siglo XXI y el José Garcés.

El ayuntamiento emitió hace unos días las pertinentes órdenes de continuidad, con carácter "forzoso", que obligan a la empresa, a juicio de los técnicos municipales, a seguir prestando el servicio en todos los espacios al ser considerado "esencial" hasta que se adjudique la nueva contrata, que saldrá a licitación próximamente. En cambio, la interpretación de Imesapi y Salzillo es otra, e incluso estudian recurrir la orden y que sea el juez quien decida quién tiene razón en este caso.

Entrada al CDM Palafox de Zaragoza. / Rubén Ruiz

Según la UTE, en la orden de continuidad del servicio no se reflejaba el incremento real de los costes laborales, algo que se agrava por el conflicto que mantiene abierto con varios trabajadores (la plantilla está subrogada) por los pluses de antigüedad, cuestión que también ha llegado a los juzgados. Y no es menos cierto que, en su oferta hace cuatro años, la adjudicación a Imesapi y Salzillo llegó tras una baja ofertada del 10% sobre el precio base, lo que ha hecho, según algunas fuentes, que esos mismos costes laborales se desactualicen todavía más, poniendo el foco, en este caso, en la empresa.

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Mientras, los trabajadores esperan con incertidumbre a la resolución del caso y desde el ayuntamiento ya trabajan en posibles alternativas en caso de que la gestora cumpla su amenaza y el día 1 de mayo, ya la semana que viene, decida dejar de prestar el servicio. En cualquier caso, los sindicatos y la dirección se han emplazado a un último encuentro la próxima semana.