La mítica firma Tejidos Julián López inaugura su nueva tienda en Zaragoza: "Llevo más de 30 años comprando"

La historia de Tejidos Julián López en Zaragoza comienza un nuevo episodio tras llevar alrededor de 50 años asentada en la calle Alfonso de la capital aragonesa. La firma ha inaugurado esta mañana su nueva tienda con una imagen renovada, combinando tradición y modernidad en pleno corazón de la capital aragonesa. Esta histórica tienda del casco antiguo de la ciudad hizo la mudanza hace unas semanas para instalarse en el número nueve de la calle Antonio Candalija. Aunque se abrió al público el pasado 13 de abril, el establecimiento ha celebrado su nueva ubicación en una inauguración marcada por la presencia de Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad.

El cambio de ubicación se debe a una estrategia de renovación que la firma está realizando por las distintas tiendas que tiene a lo largo de España. Este nuevo espacio en la capital aragonesa permite mantener la esencia de siempre de Tejidos Julián López, pero con una serie de detalles especiales que recuerdan los orígenes de una marca que ha maravillado al cliente zaragozano.

La nueva fachada con detalles en vidrio da paso a un interior luminoso donde la madera clara del interior y una explosión de colores en las telas captan la atención de los clientes más fieles desde el primer momento. "Sabiendo lo que hay vamos a ir a comprar donde sea", comentaba una de las clientas que lleva comprando en este local más de 30 años.

Jotas y la presencia de Natalia Chueca

El ambiente festivo, mezclado con la ilusión de una nueva etapa, ha estado marcado por la actuación del Grupo El Pilar, que ha interpretado varias jotas aragonesas. "Desde Valencia a Zaragoza", entonaban en una de las piezas, evocando los orígenes de la firma. "Telas buenas comprarás recordando sus inicios. Celebramos su apertura Julián López, el reflejo de arte, historia y cultura", entonaba el grupo acompañado de las guitarras.

Inauguración de Julián López / Jaime Galindo

La actuación jotera continuó con bailes tradicionales y referencias a las fiestas del Pilar. "Para el Pilar sale lo mejor, lo gigantes y la procesión", coreaban en alusión a una de las citas más emblemáticas de la ciudad. Varios curiosos se han dado cita en la calle Antonio Candalija para no perderse ninguno de los pasos del grupo. La anécdota la ha marcado una vecina que no se ha perdido ni un momento del baile. "Vaya pitera tienes maño", le decía desde el balcón a uno de los joteros.

Tras la actuación, la inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha estado la importancia de esta reapertura como "una apuesta firme por una ciudad que atraviesa un momento maravilloso". "Julián López es historia viva de Zaragoza, presente en la ciudad desde 1978. No solo ha vendido tejidos, ha formado parte del tejido social de la ciudad creando un espacio único como un comercio cercano", ha comentado Chueca.

La CEO de la firma, Marta Galvez, ha agradecido la presencia de las instituciones municipales y el respaldo de clientes y empleados. "No es un cambio, es un camino nuevo", ha señalado. El acto ha continuado con el tradicional corte de cinta y un vídeo conmemorativo que recorre los 48 años de historia de la tienda desde su aterrizaje a la capital aragonesa.

Haciendo gala de su larga historia, la tienda pone a disposición de sus clientes, desde el 22 de abril, más de 90.000 metros de tela al simbólico precio de 299 pesetas (1,80 euros). Es un homenaje al año 1978, una época en la que la peseta era la moneda de cambio, pero la pasión por la costura y la calidad ya eran el sello de identidad de la casa.

Inauguración de Julián López / Jaime Galindo

Historia al servicio de los zaragozanos

Con casi medio siglo de historia desde su apertura en Zaragoza, Tejidos Julián López se ha consolidado como un referente de varias generaciones. Rara es la persona que no se ha desplazado hasta los pasillos de la tienda para buscar telar, artículos de confección, productos para la decoración del hogar y mercería.

Dentro del local, la disposición de los espacios invita a recorrer sus distintas secciones: desde telas para el hogar como cortinas y linos hasta materiales para la confección de bolsos, cojines y alfombras. La renovación ha logrado mantener la esencia de la tienda mientras se adapta a las nuevas tendencias y necesidades del público. El cambio de local sirve de antesala para iniciar una nueva etapa que combina tradición, modernización y, sobre todo, fidelidad con el cliente que lleva acudiendo al local toda la vida.

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“La tienda de las telas” o “las telas más bonitas del mundo” son algunos de los eslóganes de la marca que han conseguido conquistar a la clientela. La sencillez forma parte de la filosofía de Tejidos Julián López. Así, la historia de Julián López combina nostalgia, tradición y un amor constante por las telas, por los clientes y por el oficio. Una historia de pequeñas decisiones, de trabajo constante y de pasión familiar que ha marcado generaciones.