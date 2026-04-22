Zaragoza entrega las llaves de diez viviendas de alquiler asequible: “Es un respiro, un apoyo enorme”

Lourdes Gabriela Soto no puede ocultar la emoción. Es una de las adjudicatarias de las 10 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra que Zaragoza ha ofertado en Torrero. Vive con su madre y su hijo, en una familia monoparental, y lo resume con claridad: “Es un respiro, un apoyo enorme”. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este miércoles en la entrega de llaves. Los pisos se han adjudicado por sorteo entre 293 aspirantes.

Las viviendas están entre las calles Casa Ganaderos, Manuel Villanueva y Semblante Aragonés (números 2, 4 y 6). Son propiedad de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y forman parte de un bloque construido en 2011, que suma un total de 96 pisos con garaje y trastero.

Lourdes detalla que todo ha pasado muy rápido. “Estoy incrédula, no puedo creer que tenga las llaves y la oportunidad de tener una casa propia”, cuenta. El proceso comenzó en octubre: “Presenté los papeles y luego tocó esperar. He visto la vivienda, pero aún no con mi familia, ha sido todo un poco por encima”.

Su historia es también la de muchas familias que han echado raíces en la ciudad. “Vivimos de alquiler, somos migrantes. Vine hace diez años a España, nos quedamos en Zaragoza y estamos arraigados. Estamos nacionalizados y más que contentos porque estamos aquí para siempre”, explica.

Lourdes asegura que se siente parte de la ciudad: “Me siento maña. Tengo un hijo maño y esto me confirma que Zaragoza es mi ciudad. No me ha visto nacer, pero es mi ciudad”.

La adjudicación llegó hace apenas un mes. “Nos dijeron que éramos los agraciados y fue un griterío. Una emoción muy grande”, recuerda. Y tiene claro qué momento será el más especial: “Ahora, cuando mi familia vea la casa”.

En esta promoción hay ocho viviendas de tres dormitorios y dos de cuatro, con superficies que van de los 77 a los casi 90 metros cuadrados. Todas incluyen plaza de aparcamiento, de unos 25 metros cuadrados, y trastero, de alrededor de 8. El alquiler mensual, con gastos de comunidad e IVA incluidos, oscila entre los 696 y los 784 euros.

Natalia Chueca entrega las llaves a una de las parejas. / LAURA TRIVES

El contrato de alquiler tendrá una duración de siete años. A partir del quinto, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra. En ese caso, el precio se fijará según la normativa autonómica vigente en el momento de la operación.

El precio de venta está marcado en 1.673,66 euros por metro cuadrado para la vivienda y 1.004,20 euros para los anejos. Además, se descontará un 30% de las rentas ya pagadas como adelanto.

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Según ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, estas viviendas se han adjudicado por primera vez mediante sorteo público, con criterios unificados y publicidad abierta, para garantizar la igualdad de oportunidades entre los solicitantes.