El Centro Asturiano de Zaragoza celebra su aniversario y el relevo en su emblemático restaurante: "Hoy es un día de hermanamiento"

El Centro Asturiano de Zaragoza ha celebrado este 23 de abril su aniversario con un gran acto festivo en su sede de la calle Pamplona Escudero, una jornada marcada por la convivencia, la tradición y el inicio de una nueva etapa en el histórico restaurante de la entidad. En la que ha sido su casa durante más de cuatro décadas, cerca de 80 socios, asturianos y descendientes, se han reunido como cada Día de Aragón para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de la casa regional.

“Hoy celebramos un día de hermanamiento entre Asturias y Aragón”, ha explicado Elena Hidalgo, presidenta del Centro Asturiano de Zaragoza. En el acto no ha faltado la gastronomía asturiana, con el reparto de bollus preñaos y vino aragonés entre los asistentes, en un salón social presidido por ‘La Santina’, la imagen de la Virgen de Covadonga adquirida por la primera colonia de asturianos de la capital aragonesa en la década de los 50.

La celebración ha contado también con la asistencia de Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias.

La Junta Directiva del Centro Asturiano de Zaragoza con Ovidio Zapico, consejero del Principado, en el centro.. / Pablo Ibáñez

Una entidad con fuerte arraigo en Zaragoza

Tal y como ha recordado Hidalgo, el Centro Asturiano se constituyó en 1984, hace ahora 42 años, en su histórico local de Pamplona Escudero, en el distrito Universidad. No obstante, Zaragoza ya contaba desde décadas atrás con una importante colonia de inmigrantes asturianos que llegaron a la capital aragonesa para trabajar, primero en diferentes profesiones, como militares, profesores, médicos o comerciantes, y más tarde con la implantación de empresas como Vicasa y General Motors.

En sus inicios, la casa regional llegó a reunir a unas 400 familias socias. En la actualidad cuenta con alrededor de 100. Además de la celebración del Día de San Jorge, el centro organiza otras citas destacadas del calendario asturiano, como el Antroxu, el Amagüestu o la festividad de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias y día de esa comunidad autónoma, el 8 de septiembre. Otras citas importantes son la Espicha, la Jornada Gastronómica Asturiana o el Día de Reyes.

Reparto de bollus preñaus en el Centro Asturiano de Zaragoza por el Día de Aragón. / PABLO IBÁÑEZ / EPA

A lo largo del año, la entidad impulsa también distintas actividades, como bailes en línea, encuentros y excursiones, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones asturianas entre las distintas generaciones asentadas en Aragón.

El Centro Asturiano de Zaragoza es una de las 15 casas regionales integradas en la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Aragón, que cada año participa en la Ofrenda de Frutos y Flores a la Virgen del Pilar. Además, forma parte de la FICA, la Federación Internacional de Casas Asturianas, con centros repartidos por distintos lugares del mundo.

El restaurante del Centro Asturiano se transforma en un establecimiento de cocina china y ofrecerá también especialidades de la cocina asturiana. / Pablo Ibáñez

Nueva etapa en su histórico restaurante

Muchos zaragozanos identifican la sede del Centro Asturiano por su histórico restaurante, vinculado a la entidad desde sus inicios. Se trata de un espacio en su sede que la asociación cede en concesión para su explotación por parte de una empresa, con la condición de mantener el ambiente asturiano e incluir en su oferta algunos platos representativos de su gastronomía.

Tras más de cuatro décadas como establecimiento clásico de tapeo en esta zona del distrito Universidad, el local afronta ahora una profunda transformación y pasará a convertirse en un restaurante especializado en cocina china, aunque seguirá ofreciendo también especialidades asturianas.

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Elena Hidalgo explica que "el restaurante ocupará la planta calle, mientras que la asociación mantendrá su salón social en la planta inferior", que seguirá siendo el punto de encuentro de las distintas generaciones de asturianos residentes en Aragón y el espacio en el que continuarán desarrollándose las actividades de difusión de la cultura y las festividades asturianas.