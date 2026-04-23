Ryanair anuncia importantes cambios en sus vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza a partir de noviembre

La relación de Ryanair y Zaragoza no ha hecho más que empeorar en los últimos años debido a la durísima política de recortes de hasta un 40% de las plazas por un sempiterno conflicto con Aena. Una dura decisión que llegó en plenas negociaciones entre la compañía, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar que el principal aeropuerto aragonés fuese base de Ryanair lo que hubiese potenciado considerablemente las rutas.

Y es que los aragoneses han visto como populares destinos a París, Bolonia, Lisboa, Viena, Santiago han desaparecido de la parrilla de vuelos en los últimos tiempos. En la actualidad, con Ryanair, solamente se puede volar desde la capital aragonesa a cinco destinos: Bruselas-Charleroi, Londres-Stansted, Marrakech, Milán-Bérgamo y Palma. Una oferta muy escasa que se complementa gracias al crecimiento de otras aerolíneas como Wizz Air, Binter, Volotea o Vueling.

Un avión de Ryanair en un aeropuerto / PIXABAY

Reducir el número de pasajeros que pierden su vuelo

Ryanair ha anunciado en las últimas horas importantes cambios en los aeropuertos desde donde opera, entre ellos el de Zaragoza, para el próximo mes de noviembre cuando acabe la temporada de verano. Los servicios de facturación y entrega de equipaje cerrarán 60 minutos antes de la salida programada en lugar de los 40 minutos actuales. Según la propia compañía, la decisión se ha tomado para dar más tiempo a los pasajeros a pasar los controles de seguridad y las cosas de pasaporte lo que reducirá el escaso número de pasajeros que actualmente pierden su vuelo por quedarse atrapados en las filas del aeropuerto.

“A partir del próximo martes 10 de noviembre, los clientes de Ryanair verán que el check-in en el aeropuerto y la entrega de equipaje cierran 60 minutos antes de la salida programada, en lugar de los 40 minutos actuales. Esto permitirá a ese 20 % de nuestros clientes (que facturan equipaje) disponer de más tiempo para pasar los controles de seguridad y las colas de pasaportes del aeropuerto, y llegar a tiempo a su puerta de embarque, especialmente durante los periodos de mayor afluencia, cuando algunas de estas colas en el aeropuerto pueden llegar a ser más largas", ha afirmado Dara Brady, CMO de Ryanair.

Varias personas en el Aeropuerto de Zaragoza / JOSEMA MOLINA / EPA

La compañía irlandesa también ha confirmado que va a instalar más quioscos de autofacturación en su red, el 95% de ellos ya estarán disponibles en octubre. Estos aparatos ya tienen integrada la aplicación de Ryanair permitiendo a los pasajeros facturar el equipaje, imprimir las etiquetas agilizando la entrega y reduciendo los tiempos de espera. Cabe recordar que solamente el 20% de los pasajeros sigue facturando maletas ya que la gran mayoría lo hace online y solo tiene que dirigirse a la puerta de embarque nada más llegar al aeropuerto.

Incógnita a partir de noviembre

Las nuevas medidas por las que apuesta Ryanair llegarán a los aeropuertos a partir de noviembre, fecha en la que comenzará la temporada de otoño-invierno. Todavía se desconoce si la aerolínea irlandesa lleva intención de eliminar o adicionar alguna ruta a finales de octubre desde el Aeropuerto de Zaragoza. Lo que es algo ya habitual es que se suprima el vuelo estacional entre la capital aragonesa y Palma como suele suceder todos los años.

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La Torre de Londres en una imagen de archivo / PIXABAY

Los viajeros que quieran comprar un billete de avión con Ryanair desde Zaragoza solamente pueden hacerlo en la actualidad hasta finales de octubre. Por ejemplo, el 'último' vuelo a Marrakech despega el 24 de octubre, a Palma la misma fecha, a Londres el 22, a Bruselas el 23 igual que a Milán.