Zaragoza ultima la movilidad urbana en la reforma del Coso y la plaza San Miguel: siguientes pasos

Los técnicos municipales de los servicios de Movilidad y Nuevos Viarios, junto a operarios de Avanza, han realizado esta semana las pruebas de carga en la calzada de la plaza de San Miguel de Zaragoza, tal y como estaba previsto en el cronograma de obra.

El objetivo ha sido comprobar, antes de avanzar en una fase más intensa con los trabajos sobre calzada, que tanto los giros de los autobuses urbanos, como la circulación paralela de servicios de emergencia o similares, tienen las perfectas condiciones para su tránsito y convivencia, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para ello se han trasladado esta semana dos vehículos de autobuses urbanos de anchos máximos y un vehículo para simular los posibles escenarios.

Una vez realizadas las pruebas y las mediciones, los técnicos han concluido de forma conjunta que, al haber efectuado el ensanchamiento de la calzada solicitado por los vecinos, se puede mantener el diseño original, con las paradas de autobús más centradas en la plaza, y se garantiza igualmente el paso de vehículos de emergencia.

Dado que la calzada tiene un itinerario con leves curvas, se ha valorado también la corrección mínima de algunos bordillos que marcan el trazado para garantizar aún más la correcta circulación en todos los posibles escenarios.

De este modo, se podrá proseguir con las tareas de la reforma integral en los plazos previstos, y los técnicos municipales ya trabajan en ultimar los planes de movilidad para cuando la obra avance hacia el Coso y pueda entrar en servicio la calzada de la plaza, lo que minimizará las afecciones a la movilidad urbana.

El Ayuntamiento de Zaragoza dará a conocer el inicio de las siguientes fases en el Coso a través, entre otros, de los canales municipales oficiales, los carteles de obras, la web municipal, las redes sociales, los medios de comunicación, las comunicaciones con Juntas Municipales, asociaciones de comerciantes y vecinales, de acciones comunicativas concretas en el entorno.

Apoyo al comercio

El resultado final de las obras supondrá una gran mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes. No obstante, y teniendo en cuenta las inevitables molestias que conllevan las obras, el Ayuntamiento de Zaragoza diseñó, además de un plan de fases y movilidad, un plan de apoyo al comercio que pasa por ayudas económicas, exenciones fiscales y campañas comerciales especiales.

De esta manera, por un lado, los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles pueden beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía. El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos.

Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras. Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Por su parte, en lo que respecta al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales: Entre 3 y 6 meses es del 10%, entre 6 y 12 meses es del 15% y con más de 12 meses alcanza el 25%.

15.700 metros cuadrados de transformación

Las obras de la reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel están siendo ejecutadas por la empresa COPHA, con un presupuesto de 7.208.790,38 euros y un plazo global de 15 meses de trabajos. Esta reforma transformará este eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio urbano más seguro, confortable, accesible y sostenible.

El proyecto supone transformar más de 15.700 metros cuadrados y el resultado será una intervención integral que prolongue el diseño del actual paseo de la Independencia, como solución de continuidad hacia la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina.

Para ello, los técnicos municipales han elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso: se ampliarán las aceras todo lo posible y se mantendrá también el carril bici existente. Además, ya en la plaza de San Miguel se concibe el mismo eje viario descentrado, logrando así maximizar el espacio del lateral oeste (lado de la iglesia).

Los espacios ganados permitirán introducir zonas verdes en la calle Coso y, en especial, en la plaza de San Miguel. En la calle será en forma de arbolado y jardineras lineales y en la plaza con mayores espacios destinados a árboles y especies arbustivas y florales, aprovechando los ejemplares existentes y con nuevas plantaciones.

El proyecto también incluye el equipamiento de mobiliario urbano (bancos, fuente, papeleras, etc) que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social.

Además, se están renovando las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana. Por ello se acomete la renovación de conducciones de distribución y generales de agua potable, de saneamiento, la mejora del alumbrado por uno más eficiente, así como de los diferentes servicios privados que se vean afectados por las obras. Esta reforma integral lleva aparejada una inversión muy importante en el subsuelo para sustituir totalmente las viejas tuberías.

Parte de las conducciones de agua potable se encuentran actualmente cortadas debido a los problemas que presentan y la red de saneamiento sufre graves roturas y hundimientos que a lo largo de estos últimos años han obligado a realizar numerosas reparaciones. También se sustituirá el alumbrado público incorporando tecnología led para mejorar la iluminación y el ahorro energético.