Adiós a las tarjetas de bus más antiguas de Zaragoza: piden cambiarlas por cuestiones tecnológicas

Una tarjeta bus sin estampado, con el plástico despegado o el logo de Tuzsa todavía a la vista: miles de zaragozanos aún llevan títulos de transporte así de antiguos en su cartera. Abonos que adquirieron hace décadas pero que aún les permiten desplazarse por la ciudad sin problemas. O al menos hasta ahora.

Avanza ha mandado un mensaje de aviso en sus redes sociales: las tarjetas con décadas de historia pueden dar problemas en las recargas online. Muchas de ellas dan error al intentar la recarga y otras ni siquiera lo permiten. Por este motivo, la compañía de transporte recomienda en un reel sustituir los títulos antiguos por otros actualizados.

Cómo hacer el cambio paso a paso

El cambio puede llevarse a cabo en sus oficinas de la planta -1 del Centro Comercial El Caracol. El proceso es muy sencillo: primero, debemos sacar número. Cuando llegue nuestro turno, entregamos la tarjeta antigua y, al momento, recibiremos una nueva a cambio.

Eso sí, este cambio no es cien por cien gratuito. Al devolver la tarjeta vieja, si se encuentra en buenas condiciones tanto física como internamente, se devuelve el saldo y fianza (dos euros). Este dinero sirve para adquirir la nueva tarjeta, esta cuesta siete euros (cinco de saldo y dos de fianza). Por ejemplo, si en tu tarjeta vieja te quedan 10 euros de saldo y no está rota, recibirás una tarjeta nueva y te devolverán cinco euros.

La apuesta por la digitalización del transporte

Con la nueva tarjeta, podrás recargar sin problemas tanto online como en los puntos de recarga autorizados. Actualizar la tarjeta no solo es cuestión de comodidad; también reduce problemas y te permite:

Recargarla de forma digital

Evitar errores al usarla en el futuro

Ajustarte a los sistemas de transporte actuales

Aplicación de AvanzaZaragoza. / Ángel de Castro

Porque Avanza cada vez apuesta más por un transporte urbano adaptado a las nuevas tecnologías. En la actualidad, ya es posible gestionar los títulos de transporte de forma digital. En la aplicación móvil de AvanzaZaragoza, los usuarios pueden comprar una tarjeta bus digital y recargarla con un mínimo de 10 euros sin salir de la aplicación. Para utilizar esta tarjeta ‘online’, es tan fácil como presionar en utilizar y escanear el código QR en las máquinas habilitadas para ello que encontramos nada más subir al bus.