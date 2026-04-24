Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Día de AragónMawuli MensahCambios Ryanair ZaragozaSueldos ZaragozaCarla LeiteSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Adiós a las tarjetas de bus más antiguas de Zaragoza: piden cambiarlas por cuestiones tecnológicas

Las tarjetas antiguas de autobús comienzan a fallar en las recargas digitales y la empresa recomienda renovarlas para evitar errores

Del bonobús a la tarjeta ciudadana: así ha evolucionado la tarjeta del bus en Zaragoza

Del bonobús a la tarjeta ciudadana: así ha evolucionado la tarjeta del bus en Zaragoza / AVANZA ZARAGOZA / EL PERIÓDICO

Luis Alloza

Zaragoza

Una tarjeta bus sin estampado, con el plástico despegado o el logo de Tuzsa todavía a la vista: miles de zaragozanos aún llevan títulos de transporte así de antiguos en su cartera. Abonos que adquirieron hace décadas pero que aún les permiten desplazarse por la ciudad sin problemas. O al menos hasta ahora.

Avanza ha mandado un mensaje de aviso en sus redes sociales: las tarjetas con décadas de historia pueden dar problemas en las recargas online. Muchas de ellas dan error al intentar la recarga y otras ni siquiera lo permiten. Por este motivo, la compañía de transporte recomienda en un reel sustituir los títulos antiguos por otros actualizados.

Cómo hacer el cambio paso a paso

El cambio puede llevarse a cabo en sus oficinas de la planta -1 del Centro Comercial El Caracol. El proceso es muy sencillo: primero, debemos sacar número. Cuando llegue nuestro turno, entregamos la tarjeta antigua y, al momento, recibiremos una nueva a cambio. 

Eso sí, este cambio no es cien por cien gratuito. Al devolver la tarjeta vieja, si se encuentra en buenas condiciones tanto física como internamente, se devuelve el saldo y fianza (dos euros). Este dinero sirve para adquirir la nueva tarjeta, esta cuesta siete euros (cinco de saldo y dos de fianza). Por ejemplo, si en tu tarjeta vieja te quedan 10 euros de saldo y no está rota, recibirás una tarjeta nueva y te devolverán cinco euros.

La apuesta por la digitalización del transporte

Con la nueva tarjeta, podrás recargar sin problemas tanto online como en los puntos de recarga autorizados. Actualizar la tarjeta no solo es cuestión de comodidad; también reduce problemas y te permite:

  • Recargarla de forma digital
  • Evitar errores al usarla en el futuro
  • Ajustarte a los sistemas de transporte actuales

Noticias relacionadas y más

APLICACION AVANZA ZARAGOZA PARA PAGAR EL BILLETE DE BUS O RECARGAR LA TARJETA BONOBUS

Aplicación de AvanzaZaragoza. / Ángel de Castro

Porque Avanza cada vez apuesta más por un transporte urbano adaptado a las nuevas tecnologías. En la actualidad, ya es posible gestionar los títulos de transporte de forma digital. En la aplicación móvil de AvanzaZaragoza, los usuarios pueden comprar una tarjeta bus digital y recargarla con un mínimo de 10 euros sin salir de la aplicación. Para utilizar esta tarjeta ‘online’, es tan fácil como presionar en utilizar y escanear el código QR en las máquinas habilitadas para ello que encontramos nada más subir al bus.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
  2. El desconocido vínculo de Mikel Oyarzabal y Aragón: un precioso lugar que le pudo cambiar para siempre su carrera en la Real Sociedad
  3. Más de 80 detenidos el último fin de semana en Zaragoza
  4. Víctor Manuel: 'Todos estos anormales que vemos pactando ahora, pasarán y no nos acordaremos de ellos
  5. El éxito de la Final Six de Zaragoza llega hasta Berlín
  6. Rubén Díez, aquel 'rubio del Giner' al que llamaban Jamelli y que ahora jugará en el Real Zaragoza
  7. El calvario de Francho, capitán del Real Zaragoza: 'Lo más seguro es que a final de temporada haya que operar, así no puedo seguir
  8. Carlos Cantero, sobre la marcha de Carla Leite del Casademont: 'Prefiero priorizar a las que siguen, las que han dado el callo y las que van a sacarnos las castañas del fuego

Cinco condenados por vender cocaína en Zaragoza: 17 años de cárcel y multas de 384.000 euros

Cinco condenados por vender cocaína en Zaragoza: 17 años de cárcel y multas de 384.000 euros

Estados Unidos pide la extradición de un narcotraficante ecuatoriano encarcelado en Zuera

Estados Unidos pide la extradición de un narcotraficante ecuatoriano encarcelado en Zuera

Adiós a las tarjetas de bus más antiguas de Zaragoza: piden cambiarlas por cuestiones tecnológicas

Adiós a las tarjetas de bus más antiguas de Zaragoza: piden cambiarlas por cuestiones tecnológicas

Ryanair anuncia importantes cambios en sus vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza a partir de noviembre

Ryanair anuncia importantes cambios en sus vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza a partir de noviembre

El Centro Asturiano de Zaragoza celebra su aniversario y el relevo en su emblemático restaurante: "Hoy es un día de hermanamiento"

El Centro Asturiano de Zaragoza celebra su aniversario y el relevo en su emblemático restaurante: "Hoy es un día de hermanamiento"

Zaragoza ultima la movilidad urbana en la reforma del Coso y la plaza San Miguel: siguientes pasos

Zaragoza ultima la movilidad urbana en la reforma del Coso y la plaza San Miguel: siguientes pasos

Un intento de robo en una casa en Zaragoza lleva a desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana

Un intento de robo en una casa en Zaragoza lleva a desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana

Dos jóvenes le piden un cigarro a una mujer y le roban una cadena en Zaragoza

Dos jóvenes le piden un cigarro a una mujer y le roban una cadena en Zaragoza
Tracking Pixel Contents