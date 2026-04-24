Hablan las asociaciones de Torrero: "No vamos a aplaudir el desalojo de la cárcel. Ni por asomo. Sería una traición"

Los planes del Gobierno de Natalia Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza para reconvertir la antigua cárcel de Torrero en un centro de convivencia de mayores parece que no han convencido a las siempre combativas asociaciones vecinales del barrio. "Nadie sabía nada. Es una tomadura de pelo a toda la gente que lleva tantos años luchando por el barrio. No han venido a preguntarnos sobre cuáles son las necesidades del barrio", lamenta Javier Grassa, un histórico del movimiento vecinal de Zaragoza y perteneciente a la asociación vecinal Montes de Torrero.

Lo mismo opinan desde la asociación El Cantero de Torrero. "El proyecto parte de una necesidad que ellos han entendido arrogándose la representatividad de las personas de la tercera edad del barrio, pero la realidad es que no han preguntado a nadie. Ni han avisado de que iban a venir. Han actuado como nos tienen acostumbrados en todo lo que se refiere a la participación vecinal: con nocturnidad y alevosía", describe Josán Pérez.

Vermú-musical en la antigua cárcel de Torrero para ayudar a sufragar la causa de la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Sobre el proyecto como tal, ninguno se posiciona estrictamente en contra de la apertura de un nuevo centro de mayores en el barrio, aunque puntualizan los dos en que son muchas otras las necesidades del barrio que están por cubrir antes de abrir "otro espacio para jugar a la baraja", ironiza Grassa. "Ya tenemos centro de mayores y, aunque estuviera bien que lo ampliaran, tenemos otras necesidades primero", insiste. "No digo que no pueda estar bien, pero primero van otras cosas", coincide Pérez.

En el barrio, explican, hay consenso y cualquier proyecto para la reconversión de la cárcel de Torrero debe pasar por habilitar un espacio dedicado a la memoria de los presos políticos torturados por los franquistas en este edificio. Pero más allá del uso que se le dé al inmueble, es el desalojo lo que ya causa un rechazo instantáneo por parte de las asociaciones vecinales. En intentos anteriores, fueron los vecinos quienes se enfrentaron a la Policía para evitarlo.

"Ni abogamos por el desalojo ni lo vamos a aplaudir. Ni por asomo. Eso sería una traición a ellos por parte del barrio", advierte Pérez, quien alaba la labor de los voluntarios del CSO Kike Mur. "En primer lugar, han evitado que el edificio se llenara de ratas. Le han dado un uso. Y en segundo lugar, han llenado de vida el edificio, han hecho actividades y han movilizado a la juventud, que es donde nosotros no llegamos", añade este histórico del movimiento vecinal.

Exterior del CSO Kike Mur, en la antigua cárcel de Torrero. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Josán Pérez coincide: "Cuando la alcaldesa de Zaragoza habla del proyecto de centro de mayores no tiene en cuenta que ya hay un proyecto allí y que tiene aceptación por parte del tejido asociativo de Torrero. Los que dicen que no son nadie se equivocan, son gente del barrio que ha trabajado y trabaja muy duro por el barrio, así que el barrio ahora va a defender al Kike Mur", zanja este otro activista.

Rechazo también del presidente del distrito

También ha mostrado su rechazo a los planes anunciados por Chueca el presidente de la junta de distrito de Torrero-La Paz, Suso Domínguez, quien ha criticado la intención de Chueca de "acabar con cualquier espacio de participación comunitaria". En declaraciones a los medios de comunicación, el también concejal de Zaragoza en Común ha recordado que Torrero tiene ya dos centros de personas mayores que, "aunque nunca son suficientes, existen mas barrios con mayores necesidades de este recurso". Los dos equipamientos de este distrito "dan respuesta y atención perfecta a los mayores del barrio y no ha habido petición alguna de ampliación".

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Domínguez ha añadido además que la junta de distrito de Torrero, nunca ha habido "ni una sola queja de lo que se hace en el espacio Kike Mur, ni siquiera por problemas de ruido".