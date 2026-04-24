Cierra por sorpresa un Starbucks del centro de Zaragoza: "Nos vemos muy pronto"

Justo cuando el tiempo en Zaragoza estaba soplando a favor de sus ciudadanos y hacía mejor día para tomarse un café en una terraza, aprovechando además que gran parte de la población está de puente, el destino ha decidido que esto no iba a ocurrir en un Starbucks del centro de la capital aragonesa. Para la sorpresa de todos, esta franquicia de cafetería moderna y famosa a nivel mundial ha anunciado hoy el cierre de uno de sus establecimientos de una de las calles con más actividad cotidiana y turística de todo el Casco Antiguo, frustrando el café mañanero a decenas de clientes que lo frecuentan a diario.

Se está hablando en concreto del Starbucks de la calle del Coso, ubicado en el número 15 de esta popular vía, que tras un ajetreado Día del Libro y de San Jorge, ha bajado la persiana al menos por un corto periodo de tiempo debido a una remodelación de la tienda. "Cerramos estos días por una pequeña de forma", aclaran en un cartel a la entrada de la cafetería, a la vez que invitan a seguir acudiendo a los más habituales al novedoso establecimiento a mitad de la altura del paseo de la Independencia, a poco más de cinco minutos de este primer punto en el mapa.

Starbucks de la calle del Coso de Zaragoza, cerrado este 24 de abril / El Periódico de Aragón

"Nos vemos muy pronto", así cerraban este anuncio en el cartel de su popular tienda a pocos pasos de la calle Alfonso I de Zaragoza, en un día que se apuntaba a poder sacar algo más de caja. La empresa no deja claro los plazos y declara que "estos días" seguirán sin abrir al público, tan solo el tiempo dirá de qué envergadura es esta reforma.

Cartel del Starbucks del Coso que anuncia su cierre por unos días / El Periódico de Aragón

Detrás de esa persiana bajada queda también la historia de una marca que convirtió el café para llevar en todo un fenómeno global. Fundada en 1971 en Seattle, Starbucks pasó de ser una pequeña tienda especializada en granos y utensilios cafeteros a levantar un imperio con miles de locales repartidos por todo el mundo. Su expansión popularizó bebidas hoy ya habituales en cualquier carta, desde el frappuccino hasta los cafés personalizados con siropes, leches vegetales o nombres escritos en el vaso.

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Mientras duran las obras en el local del Coso, los habituales tendrán que cambiar temporalmente de ruta, aunque la enseña mantiene su presencia en pleno centro de Zaragoza. Cuando vuelva a abrir, lo hará previsiblemente con una imagen renovada para seguir compitiendo en una ciudad donde el ritual del café sigue siendo sagrado, ya sea en barra, en terraza o bajo el sello verde más reconocible del sector.