Las cifras de la regularización de inmigrantes: 2.583 peticiones en cinco días en el Ayuntamiento de Zaragoza

Será a partir de la próxima semana cuando la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza comience a tramitar los informes de vulnerabilidad para el proceso de regularización de inmigrantes. Un proceso que está siendo un "caos", la palabra más repetida desde que entró en vigor el decreto ley aprobado para la regularización aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las cifras evidencian una realidad a la que no se le puede dar la espalda. Según los datos facilitados por el consistorio zaragozano, entre el 6 y el 22 de abril (ambos incluidos), se han atendido en el registro municipal a 737 personas de manera presencial y se han registrado, en el mismo periodo de tiempo, un total de instancias 2.583 instancias presenciales y las telemáticas. Del total de las registradas, 1.336 están relacionadas con la solicitud del polémico informe de vulnerabilidad y 1.247 con el certificado de empadronamiento.

El Gobierno de Natalia Chueca ha sido especialmente duro con la gestión de la Delegación del Gobierno en Aragón y con la falta de información sobre cómo debía realizarse este proceso y, sobre todo, con los criterios que deben tener en cuenta los trabajadores sociales municipales a la hora de elaborar el informe de vulnerabilidad. Desde el área de Políticas Sociales, dirigida por Marián Orós, aseguran que la vulnerabilidad es fácil de acreditar aquellas personas que ya están en contacto con los servicios sociales, pero no ocurre lo mismo con todos aquellos que durante estos días han acudido al registro para solicitar este documento.

Cambio de última hora

Los primeros borradores del decreto no incluían la exigencia de presentar este documento para solicitar la regularización porque se partía de la idea de que aquellas personas en situación irregular se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, se decidió incluir este documento, lo que ha generado dudas entre los trabajadores municipales.

Vídeo | Primer día para solicitar la regularización de inmigrantes de forma presencial / JAIME GALINDO

Sumado a esto, hay que tener en cuenta que Natalia Chueca decidió centralizar todos los trámites en la plaza del Pilar, en lugar de mantener el reparto de tareas entre el registro municipal y las juntas de distrito. De ahí que se hayan visto largas filas durante toda la semana. La situación era tal que había personas que se plantaban en el ayuntamiento a las 2 de la madrugada para encabezar las filas y garantizarse así la atención. Una situación que también se ha visto en otras Administraciones, como la sede de la Delegación del Gobierno en Aragón, en la misma plaza.

El miércoles, un día después de enviarle un requerimiento de información al Gobierno central, la regidora anunció que iban a derivar la elaboración de los informes de vulnerabilidad a la Casa de las Culturas, donde el horario de atención será mucho más amplio, de mañana y de tarde. También habrá un equipo de 15 profesionales, entre trabajadores sociales y personal administrativo, que se reforzará con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información. En el registro municipal de la plaza del Pilar se seguirá atendiendo a aquellas personas que soliciten el certificado de empadronamiento.

También se han habilitado agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107; se han recopilado las solicitudes registradas; y se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.