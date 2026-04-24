Ya hay fecha para iniciar los trabajos de rehabilitación del firme de la A-68 en Zaragoza

Los trabajos de rehabilitación del firme de la A-68, entre los kilómetros 227,9 y 232, a su paso por el barrio de La Cartuja Baja y varios polígonos industriales en Zaragoza comenzará a partir de este lunes, 27 de abril, con una inversión prevista de 578.930 euros.

Esta actuación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se enmarca en las obras de emergencia de rehabilitación de firmes en distintos tramos de la Red de Carreteras del Estado para subsanar los daños causados por las borrascas y temporales acaecidos entre diciembre y febrero, para lo que está previsto movilizar 15,6 millones en vías del Estado en Aragón.

Para el desarrollo de los trabajos en la A-68, la noche del lunes, entre las 00.00 a 08.00 horas, se cortará la vía de servicio de la A-68 en sentido Castellón, entre los kilómetros 232 y 230,6, y el enlace 228, que da acceso a los polígonos industriales Pride y Empresarium, y a la depuradora La Cartuja, en ambos sentidos.

Además, la noche del lunes al martes, 28 de abril, se cortará entre las 20.00 a 08.00 horas la vía de servicio en sentido Castellón y el enlace 230 en sentido Castellón, de acceso al barrio y polígono industrial La Cartuja, a Torrecilla de Valmadrid y al polígono industrial PTR López Soriano, que estará cortado igualmente la noche siguiente.

Este enlace estará cortado la noche siguiente en el mismo horario, al igual que el enlace 228 de acceso a los polígonos industriales Prides y Empresarium y a la depuradora La Cartuja, en ambos sentidos.

Para garantizar la fluidez del tráfico, se habilitarán itinerarios alternativos a través de los enlaces contiguos, que se encontrarán debidamente señalizados.