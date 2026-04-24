Listado completo de los bares de Zaragoza que ofrecen tapas inspiradas en la vida y obra de Goya

Con motivo de las Fiestas Goyescas Zaragoza ofrece este fin de semana la Ruta de la Tapa de Goya con un recorrido por quince establecimientos hosteleros que, ubicados en zonas de la ciudad vinculadas al artista de Fuendetodos, presentarán distintas creaciones gastronómicas inspiradas en su obra.

Las Fiestas Goyescas, que buscan poner en valor el vínculo del artista con la ciudad, en la que vivió hasta los 29 años, presentan entre las distintas actividades una iniciativa gastronómica que recorrerá las zonas y establecimientos vinculados a Goya, es decir, el Casco Histórico, la plaza Santa Cruz, plaza de La Seo, plaza San Miguel, plaza del Pilar y plaza de Los Sitios.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado este viernes la Ruta de la Tapa de Goya en Basho Bar, uno de los establecimientos participantes junto a La Republicana, Monumental Taberna, Linacero, La Factoría, Espumosos, Odeón, Dídola, El Caldero Mágico, La Doris, Bar 3 elementos, Mondo, Tik Tak House y las Catedrales.

“Aquí Goya empezó a pintar, aquí creó su familia, aquí empezó a desarrollar su carrera; sabemos perfectamente los lugares que frecuentó y entre ellos, por supuesto, conocemos también los bares a los que iba, donde pintaba y cantaba para ganarse un dinerillo”, ha apuntado la consejera.

La tapa goyesca, que contará con un sabor inspirado en el artista, llevará un nombre alusivo a la obra de Goya. De esa forma el consumidor podrá pedir en la barra un capricho de Goya, la paleta del artista, un sueño de la razón, un aquelarre y hasta un coloso.

Además, cada una de las tapas se presentará en platos de cerámica elaborados específicamente para esta ocasión por Artesanía Aliaga, con un precio cerrado que incluye la consumición.

Basho Bar ofrecerá una tapa llamada ‘bocado de la gloria’, inspirado en la obra ‘La adoración del nombre de Dios’, que está construida a partir de productos que solían consumirse en la zona antiguamente: cierzo, vino, pan o cebollino.

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La tapa tiene “una mezcla de sabores”, ha asegurado el jefe de cocina del establecimiento Basho Bar, Víctor Vallejo. Por un lado, cuenta con el sabor “potente” del ciervo mezclado por toques “dulces” y “frescos” que provocan un conjunto variado de sensaciones. E