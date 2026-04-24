Natalia Chueca anuncia su proyecto para desalojar y reabrir la antigua cárcel de Torrero

Es una de las promesas enquistadas del PP desde que los populares se hicieron con la Alcaldía de Zaragoza en el año 2019. El desalojo de la antigua cárcel de Torrero ha sido, además, una exigencia constante de la ultraderecha, cuyos votos han sido necesarios para gobernar en la ciudad desde este mismo año. Ahora, a un año de los próximos comicios, la alcaldesa, Natalia Chueca, se ha comprometido a iniciar los procedimientos judiciales para proceder a su desokupación "cuanto antes". En el histórico edificio se habilitará un centro de mayores para el barrio, tal y como la regidora se comprometió durante la última campaña electoral.

La tarea no es sencilla y el Gobierno municipal lo sabe. La antigua cárcel de Torrero lleva okupada 16 años. Dentro del histórico edificio tiene su sede el autodenominado Centro Social Okupado Kike Mur. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ya explicó en su momento que antes de poder ejecutar el desalojo era necesario que el ayuntamiento tuviera lista una alternativa para poder justificar, ante un juez, el interés público de la iniciativa. Y eso es lo que han hecho.

Así, según ha anunciado la alcaldesa, el Gobierno municipal cuenta ya con un proyecto de rehabilitación del edificio de la antigua cárcel para su reconversión como centro de mayores, un equipamiento del que ahora mismo no dispone este barrio zaragozano, cuyos mayores utilizan espacios del centro cívico de Torrero, un espacio desde el que Chueca ha hecho el anuncio este viernes. Con ese proyecto ya redactado y aprobado es con el que se incoará el expediente para solicitar el desalojo a un tribunal "y que sean ellos los que fijen los plazos". "Por nosotros que sea cuanto antes", ha señalado, pero la realidad es que esa petición todavía no se ha derivado a ningún juez, por lo que no será inminente.